Deutsche Staatsanleihen: Kursgewinne dank schwacher Inflationsdaten!

Am Dienstag starteten die deutschen Staatsanleihen mit Kursverlusten, nachdem ein US-Angriff auf Venezuela zu einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Anlagen geführt hatte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 127,24 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,89 Prozent stieg. Die Anleger warteten auf wichtige Konjunkturdaten zur Preisentwicklung in Deutschland und Frankreich, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Bedeutung sind. Es wird allgemein ein Rückgang der Teuerung im Dezember erwartet, was die Zinssenkungserwartungen in der Eurozone unterstützen könnte. Dennoch rechnen Analysten nicht kurzfristig mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus.

Am Mittwoch erholten sich die Kurse der deutschen Staatsanleihen und stiegen um 0,25 Prozent auf 128,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,80 Prozent. Der Anstieg wurde durch schwächere Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich begünstigt, die im Dezember unter den Erwartungen lagen. Diese Entwicklung könnte die Spekulation anheizen, dass die EZB die Zinsen zur Ankurbelung der Wirtschaft senken könnte, was die Renditen belastet und den Kursen Auftrieb verleiht. Auch die bevorstehenden Preisdaten aus der Eurozone und US-Konjunkturdaten, insbesondere der ADP-Report zur Beschäftigung, könnten weitere Impulse am Rentenmarkt liefern.