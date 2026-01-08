    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    Delivery Hero stärkt Vorstand: Johannes Bruder übernimmt Schlüsselrolle!

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero SE, die weltweit führende Plattform für lokale Lieferdienste, hat am 7. Januar 2026 die Ernennung von Johannes Bruder in den Vorstand des Unternehmens bekannt gegeben. Bruder, der seit 2018 als Chief Product Officer tätig ist, wird seine neue Rolle mit Wirkung zum 1. Januar 2026 antreten. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Führungsstruktur des Unternehmens zu stärken und den strategischen Fokus auf Technologie zur Verbesserung der Kundenerfahrung zu bekräftigen.

    In seiner bisherigen Position war Bruder maßgeblich an der Einführung einer einheitlichen globalen Technologieplattform beteiligt, die Kunden, Partner und Lieferfahrer über alle Geschäftsbereiche und Märkte hinweg verbindet. Durch die Integration von KI-gestützter Automatisierung hat er die operativen Abläufe effizient skaliert und gleichzeitig eine personalisierte Nutzungserfahrung für Kunden weltweit sichergestellt. Mit seiner Ernennung erhöht sich die Anzahl der Vorstandsmitglieder auf vier, zu denen auch Mitgründer und CEO Niklas Östberg, CFO Marie-Anne Popp und COO Pieter-Jan Vandepitte gehören.

    Kristin Skogen Lund, die Vorsitzende des Aufsichtsrats, äußerte sich positiv über die Berufung und betonte, dass Bruders Expertise und Engagement für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens von zentraler Bedeutung sein werden. CEO Niklas Östberg ergänzte, dass Bruder eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Produkte spielt, um den Kunden ein komfortableres und nahtloseres Liefererlebnis zu bieten.

    Johannes Bruder selbst äußerte sich optimistisch über seine neue Rolle und betonte, dass Delivery Hero in den letzten sieben Jahren eine leistungsstarke globale Plattform aufgebaut hat, die durch KI unterstützt wird. Er sieht das Ziel des Unternehmens darin, sich zu einer „Alltags-App“ weiterzuentwickeln, die das Leben der Nutzer einfacher und komfortabler macht.

    Zusätzlich gab Delivery Hero bekannt, dass der Aufsichtsrat die Verträge von CEO Niklas Östberg und COO Pieter-Jan Vandepitte um drei Jahre bis zum 30. April 2029 verlängert hat. Der Vertrag von CFO Marie-Anne Popp läuft bis zum 30. Januar 2028, während der Vertrag von Johannes Bruder bis zum 31. Dezember 2028 gültig ist.

    Delivery Hero, mit Hauptsitz in Berlin, ist in rund 70 Ländern aktiv und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 zu einem Pionier im Bereich Quick-Commerce entwickelt, der darauf abzielt, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde zu liefern.



