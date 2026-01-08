    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Goldman Sachs überschreitet 3%-Schwelle: Stimmrechtsanteile der NORMA Group

    Foto: NORMA Group

    Am 5. Januar 2026 veröffentlichte die NORMA Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch die Goldman Sachs Group, Inc. initiiert wurden. Der Hintergrund der Mitteilung ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Anpassung der Gesamtzahl der Stimmrechte führte.

    Laut der Mitteilung hat die Goldman Sachs Group, Inc. am 29. Dezember 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten. Die aktuellen Stimmrechtsanteile setzen sich wie folgt zusammen: 0,95% der Stimmrechte sind direkt gehalten, während 3,59% über verschiedene Finanzinstrumente zugerechnet werden. Insgesamt beläuft sich der Anteil auf 4,54% der Gesamtstimmrechte, die sich auf 31.862.400 belaufen.

    Die Einzelheiten der Stimmrechtsbestände zeigen, dass die Goldman Sachs Group, Inc. über die ISIN DE000A1H8BV3 303.844 Stimmrechte (0,95%) zugerechnet erhält. Darüber hinaus hält die Gruppe verschiedene Instrumente, darunter das "Right to Recall" und das "Right of Use", die zusammen 942.408 Stimmrechte (2,96%) ausmachen. Diese Instrumente sind derzeit offen und haben keinen festgelegten Fälligkeitstermin.

    In einer weiteren Mitteilung vom 7. Januar 2026 wurde ein leicht gesunkener Gesamtstimmrechtsanteil von 5,66% bekannt gegeben, wobei die Goldman Sachs Group, Inc. am 30. Dezember 2025 erneut die Schwelle von 3% überschritt. Der Anteil der direkt gehaltenen Stimmrechte sank auf 0,94%, während die Instrumente auf 4,72% anstiegen. Dies zeigt eine dynamische Anpassung der Stimmrechtsverhältnisse, die durch den Handel mit Finanzinstrumenten bedingt ist.

    Die Goldman Sachs Group, Inc. wird in der Mitteilung als juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, identifiziert. Es wird betont, dass die Gruppe weder andere Unternehmen beherrscht noch von diesen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der NORMA Group SE halten.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die NORMA Group SE durch die jüngsten Transaktionen der Goldman Sachs Group, Inc. eine signifikante Veränderung in der Struktur der Stimmrechte erfahren hat, was für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist.



    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 14,72EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
