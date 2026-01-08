Mister Spex SE: Stimmrechtsmitteilung enthüllt überraschende Veränderungen!

Mister Spex SE hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland, und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 391200SBGUML8UFGNW39 registriert. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb oder die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist Marcel Jo Maschmeyer, geboren am 25. Juni 1989. Am 1. Januar 2026 kam es zu einer Schwellenberührung, die in der Mitteilung dokumentiert wird.

Am 6. Januar 2026 veröffentlichte die Mister Spex SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Die Gesamtstimmrechtsanteile wurden in der Mitteilung detailliert aufgeführt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung betrug der Anteil der Stimmrechte 0,00 %, was eine Veränderung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der ein Anteil von 3,32 % vermerkt war. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 35.048.001.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Mister Spex SE keine direkten oder zugerechneten Stimmrechte hält. Die ISIN DE000A3CSAE2 weist für die Stimmrechte einen absoluten Wert von 0 und einen prozentualen Anteil von 0,00 % aus. Auch in Bezug auf Finanzinstrumente, die unter § 38 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WpHG fallen, wurden keine Stimmrechte verzeichnet.

Zusätzlich wurde in der Mitteilung klargestellt, dass der Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von diesen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Mister Spex SE halten oder denen solche Stimmrechte zugerechnet werden.

Die vorherige Mitteilung vom 5. Januar 2026, ebenfalls veröffentlicht durch EQS News, bezieht sich auf die juristische Person Axxion S.A. mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg. Diese Mitteilung dokumentierte einen Stimmrechtsanteil von 3,32 %, was auf eine signifikante Veränderung in den Stimmrechtsverhältnissen hinweist.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Mister Spex SE eine klare Übersicht über die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse und die relevanten Änderungen, die für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung sind.

Die Mister Spex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,295EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.