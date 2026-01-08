DAX auf Rekordkurs: Steht der Sprung über 25.000 Punkte bevor?

Am Mittwoch stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa im Fokus, darunter der ADP-Jobbericht und aktuelle Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Commerzbank erwartet, dass die Inflationsrate aufgrund gesunkener Energiepreise auf das Ziel von 2 Prozent gefallen ist. Antje Praefcke von der Commerzbank sieht in diesen Ergebnissen eine Bestätigung für die Europäische Zentralbank (EZB), dass in der Eurozone vorerst keine Zinsänderungen notwendig sind.

Der DAX zeigt sich am Mittwoch optimistisch und könnte den Sprung über die 25.000-Punkte-Marke schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 24.955 Punkte, was ihn nahe am Vortagshoch positioniert. Am Dienstag fehlten dem DAX nur etwa 30 Punkte, um die nächste Tausenderschwelle zu erreichen. Trotz geopolitischer Spannungen zeigen sich die Anleger in Kauflaune, was teilweise auf positive Impulse von der Wall Street zurückzuführen ist. Dort hat sich eine optimistische Stimmung entwickelt, und der Dow Jones Industrial strebt ebenfalls seiner nächsten Tausendermarke von 50.000 Punkten entgegen.

Die positive Marktentwicklung wird auch durch die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr unterstützt. Am Montag erreichte der DAX mit 24.777 Punkten ein Rekordhoch und übertraf damit seine alte Bestmarke aus dem Oktober. Besonders gefragt waren Aktien aus dem Automobilsektor und von IT-Dienstleistern, die stark auf mittelständische Unternehmen und den Staat ausgerichtet sind. Auch Rüstungsaktien verzeichneten einen Anstieg, was im Kontext des anhaltenden Ukraine-Konflikts und der Eskalation zwischen den USA und Venezuela zu sehen ist.

Die Marktteilnehmer scheinen optimistisch in die Zukunft zu blicken, was sich in den Handelsaktivitäten widerspiegelt. Die Diskussionen in den Finanzforen zeigen jedoch auch eine gewisse Unsicherheit und Frustration unter den Anlegern, insbesondere in Bezug auf die Volatilität und die Unsicherheiten, die geopolitische Konflikte mit sich bringen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt der DAX auf einem positiven Kurs und könnte bald die 25.000-Punkte-Marke überschreiten, was als bedeutender psychologischer Meilenstein gilt.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 25.039PKT auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.