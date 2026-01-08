Technotrans SE: Wichtige Termine für Finanzberichte 2026 im Überblick!

Im ersten Halbjahr 2026 wird die technotrans SE am 12. Mai 2026 eine Quartals-/Zwischenmitteilung veröffentlichen. Diese wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den entsprechenden Investor-Relations-Webseiten der Gesellschaft zugänglich sein. Die Veröffentlichung erfolgt auf der deutschen Seite unter https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte und auf der englischen Seite unter https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports.

Die technotrans SE hat am 5. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresfinanzberichten, die für Investoren und andere Interessierte von Bedeutung sind.

Für das zweite Halbjahr 2026 ist eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung für den 10. November 2026 geplant, die ebenfalls in beiden Sprachen veröffentlicht wird. Diese Berichte sind Teil der regelmäßigen Informationspflichten der technotrans SE, die den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) entsprechen.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird die technotrans SE am 24. März 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Auch diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und sind über die gleichen Links zugänglich. Der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr 2026 wird am 4. August 2026 veröffentlicht.

Die technotrans SE hat ihren Sitz in Sassenberg, Deutschland, und ist in der Branche der technischen Dienstleistungen tätig. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt zur Transparenz und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die für börsennotierte Unternehmen gelten. Die Berichte bieten Investoren und Analysten die Möglichkeit, die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu bewerten.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilung verantwortlich ist, bietet einen Service, der gesetzliche Meldepflichten, Corporate News und Finanznachrichten umfasst. Die technotrans SE betont, dass sie für den Inhalt der Mitteilung verantwortlich ist und verweist auf ihre Website für weitere Informationen.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die technotrans SE aktiv an der Kommunikation mit ihren Stakeholdern arbeitet und die relevanten Informationen rechtzeitig zur Verfügung stellt.

Die Technotrans Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 35,75EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.