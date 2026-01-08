    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium tritt BIOBY-Koalition bei: Verantwortungsvoll in die Zukunft!

    Nexus Uranium Corp. hat am 5. Januar 2026 bekannt gegeben, dass das Unternehmen der nationalen Koalition „Better In Our Back Yard“ (BIOBY) beigetreten ist. Diese Koalition setzt sich für eine verantwortungsvolle industrielle Entwicklung in den USA ein und fördert Projekte, die ökologische Verantwortung, wirtschaftlichen Nutzen und Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften betonen. Der Beitritt zur BIOBY-Koalition unterstreicht Nexus' Engagement für die verantwortungsvolle Erschließung von Uranressourcen, insbesondere im Rahmen des Projekts Chord in South Dakota.

    Nexus Uranium verfolgt mit dieser Mitgliedschaft das Ziel, die Genehmigungsverfahren für seine Projekte zu beschleunigen. Dies geschieht im Kontext des FAST-41-Programms, einer US-Bundesinitiative, die darauf abzielt, Umweltprüfungen und Genehmigungsentscheidungen für Infrastrukturprojekte effizienter zu gestalten. CEO Jeremy Poirier betont, dass eine verantwortungsvolle Uranerschließung sowohl den Interessen der Gemeinschaft als auch der nationalen Energiesicherheit dient. Die BIOBY-Plattform bietet eine wichtige Möglichkeit für den Dialog mit Interessengruppen, die die wirtschaftlichen Chancen von gut geführten Mineralienprojekten erkennen.

    Die BIOBY-Koalition wurde gegründet, um die industrielle Entwicklung durch bürgergeführte Foren, Bildungsressourcen und Lobbyarbeit zu unterstützen. Sie hat sich von einem regionalen Zusammenschluss in Minnesota zu einer nationalen Koalition entwickelt, die sich für Projekte in verschiedenen Bundesstaaten einsetzt, darunter Genehmigungen für Bergbau- und Infrastrukturprojekte.

    Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte in Nordamerika konzentriert. Neben dem Projekt Chord in South Dakota besitzt das Unternehmen auch die Projekte Wolf Canyon in South Dakota und South Pass in Wyoming. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan.

    Die Rückkehr des Uranmarktes wird als strategisch wichtig erachtet, da die Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen steigt. Der Uranpreis hat sich seit 2020 erholt, und Experten prognostizieren eine weitere Stabilisierung und mögliche Preissteigerungen. Die Kombination aus der wachsenden Nachfrage nach Kernenergie und der Notwendigkeit, kritische Mineralienlieferketten zu sichern, positioniert Nexus Uranium in einem vielversprechenden Marktumfeld.

    Insgesamt zeigt der Beitritt zur BIOBY-Koalition, dass Nexus Uranium bestrebt ist, seine Projekte verantwortungsvoll und in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinschaften voranzutreiben, während es gleichzeitig die nationale Energiesicherheit unterstützt.



    Nexus Uranium

    Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 1,350EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Nexus Uranium
