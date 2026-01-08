IVU Traffic Technologies: Wichtige Finanzberichte stehen bevor!

Die IVU Traffic Technologies AG plant, am 26. März 2026 sowohl ihren Jahresfinanzbericht als auch den Konzern-Jahresfinanzbericht zu veröffentlichen. Diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache verfügbar sein. Die entsprechenden Dokumente können auf den Unternehmenswebseiten eingesehen werden: Für die deutsche Version auf [www.ivu.de/investoren/finanzberichte](https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte) und für die englische Version auf [www.ivu.com/investors/financial-reports](https://www.ivu.com/investors/financial-reports).

Die IVU Traffic Technologies AG hat am 5. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung informiert das Unternehmen über die bevorstehenden Veröffentlichungen von wichtigen Finanzdokumenten, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Interesse sind.

Zusätzlich wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 27. August 2026 veröffentlicht, ebenfalls in deutscher und englischer Sprache. Die Veröffentlichung dieser Berichte ist für die Investoren von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

Die IVU Traffic Technologies AG, mit Sitz in Berlin, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Verkehrs- und Mobilitätslösungen. Das Unternehmen bietet innovative Softwarelösungen für den öffentlichen Nahverkehr und hat sich einen Namen als Anbieter von intelligenten Verkehrssystemen gemacht. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist Teil der Transparenz- und Informationspolitik des Unternehmens, die darauf abzielt, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktkommunikation zu verbessern.

Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen zuständig ist. Die Verantwortung für den Inhalt der Mitteilung liegt beim Emittenten, in diesem Fall der IVU Traffic Technologies AG.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die IVU Traffic Technologies AG ihre finanziellen Verpflichtungen ernst nimmt und sich um eine transparente Kommunikation mit ihren Stakeholdern bemüht. Die bevorstehenden Berichte werden voraussichtlich wichtige Informationen über die Unternehmensperformance und strategische Ausrichtungen enthalten, die für Investoren und Analysten von Interesse sind.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.