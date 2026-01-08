Neuer CEO für OLB: Christophe Jéhan leitet Wandel und Wachstum!

Christophe Jéhan bringt 25 Jahre Erfahrung in der Bankenbranche mit, darunter Stationen in Deutschland, Frankreich und Skandinavien. Er war maßgeblich an der Transformation der TARGOBANK zur Universalbank beteiligt, die sich durch Diversifizierung und Digitalisierung auszeichnet. Unter seiner Führung wird die OLB weiterhin auf Wachstumskurs bleiben und neue Kundensegmente erschließen. Isabelle Chevelard, die seit 2021 die TARGO Deutschland GmbH leitet, wird zudem Aufsichtsratsvorsitzende der OLB und sorgt damit für eine enge Abstimmung der Strategien beider Banken.

Am 5. Januar 2026 gab die TARGO Deutschland GmbH bekannt, dass Christophe Jéhan, bisher stellvertretender CEO der TARGOBANK AG, neuer CEO der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) wird. Dieser Wechsel erfolgt im Rahmen der Übernahme der OLB durch die TARGO Deutschland GmbH, die seit dem 2. Januar 2026 offiziell Teil der Unternehmensgruppe ist. Der bisherige CEO, Stefan Barth, wird das Unternehmen Ende Januar im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Die OLB hat in den letzten Jahren durch gezielte Akquisitionen, darunter der Erwerb mehrerer Banken, ihr Geschäftsmodell diversifiziert und bietet heute ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Mit einer Bilanzsumme von über 30 Milliarden Euro zählt die OLB zu den bedeutenden Finanzinstituten in Deutschland und wird direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Im Jahr 2025 erzielte die Bank einen Bruttoertrag von knapp 380 Millionen Euro und ein Nettoergebnis nach Steuern von 132,8 Millionen Euro.

Die Übernahme durch die TARGO Deutschland GmbH, die zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehört, wurde von den zuständigen Behörden genehmigt und stellt einen strategischen Schritt dar, um die Marktposition der OLB zu stärken. Moody's hat in diesem Zusammenhang die Ratings der OLB heraufgestuft, was das Vertrauen in die Finanzstabilität der Bank unterstreicht.

In einer gemeinsamen Erklärung würdigten Chevelard und Barth die erfolgreiche Zusammenarbeit und die Leistungen des OLB-Teams unter Barth. Jéhan äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung der OLB und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Crédit Mutuel Alliance Fédérale für weiteres Wachstum und die Schaffung von Mehrwert für Kunden und Stakeholder.

Oldenburgische Lbk 0,05 % bis 03/31 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 85,34EUR auf Frankfurt (07. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.