LEG Immobilien SE: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

Für das Jahr 2026 sind mehrere wichtige Berichte geplant. Der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht werden am 5. März 2026 veröffentlicht. Diese Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen und können auf der Unternehmenswebsite unter den entsprechenden Investor-Relations-Seiten abgerufen werden.

Die LEG Immobilien SE hat am 6. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresfinanzberichten. Die LEG Immobilien SE, mit Sitz in Düsseldorf, ist ein bedeutendes Unternehmen im Bereich der Immobilienwirtschaft in Deutschland.

Zusätzlich wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 4. August 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen. Diese Berichte sind von großer Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie umfassende Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der LEG Immobilien SE bieten.

Darüber hinaus sind zwei Quartals-/Zwischenmitteilungen geplant. Die erste wird am 13. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt von der zweiten am 12. November 2026. Auch diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache verfügbar sein und sind für die Marktteilnehmer von Interesse, um die aktuelle Performance des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr zu verfolgen.

Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die LEG Immobilien SE verpflichtet sich, Transparenz und Informationspflichten gegenüber ihren Aktionären und der Öffentlichkeit zu wahren.

Die Bereitstellung der Berichte auf der Unternehmenswebsite ermöglicht es Investoren, sich umfassend über die Entwicklungen und Strategien des Unternehmens zu informieren. Die LEG Immobilien SE ist bestrebt, ihre Marktposition zu stärken und den Aktionären wertvolle Informationen zur Verfügung zu stellen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die LEG Immobilien SE weiterhin aktiv an der Kommunikation mit ihren Investoren arbeitet und die finanziellen Ergebnisse regelmäßig aktualisiert, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 63,75EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.