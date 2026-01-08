Gemischte Signale: US-Wirtschaft erholt sich, Europa kämpft mit Inflation**

Im Gegensatz dazu verzeichnete die US-Industrie einen stärkeren Rückgang der Auftragseingänge als erwartet. Im Oktober sanken die Bestellungen um 1,3 Prozent, während Analysten nur mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet hatten. Dies folgt auf einen leichten Anstieg im September und könnte auf eine anhaltende Schwäche in der Industrie hindeuten.

Die wirtschaftliche Lage in den USA zeigt gemischte Signale, wobei die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschend positiv ist. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg im Dezember 2025 um 1,8 Punkte auf 54,4, während Analysten einen Rückgang auf 52,2 Punkte prognostiziert hatten. Dies deutet auf eine Erholung im Dienstleistungsbereich hin, der einen wesentlichen Teil der US-Wirtschaft ausmacht.

Auf dem Arbeitsmarkt gab es ebenfalls positive Nachrichten: Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft stieg im Dezember um 41.000, was jedoch unter den Erwartungen von 50.000 liegt. Diese gemischten Arbeitsmarktdaten könnten auf eine langsame, aber stetige Erholung hindeuten.

In der Eurozone hat sich die Inflation im Dezember auf 2,0 Prozent verringert, was auf sinkende Energiekosten zurückzuführen ist. Dies war im Vorfeld erwartet worden, und Ökonomen rechnen mit einem weiteren Rückgang der Teuerung. In Italien hingegen stieg die Inflation leicht auf 1,2 Prozent, was den Erwartungen der Analysten entsprach.

Ein weiterer bedeutender Punkt ist die Beschlagnahmung eines unter russischer Flagge fahrenden Öltankers durch das US-Militär aufgrund von Verstößen gegen US-Sanktionen. Dies verdeutlicht die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Komplexität der internationalen Handelsbeziehungen.

In Deutschland zeigt sich eine unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den Bundesländern. Während die Wirtschaftsleistung in der Hälfte der Bundesländer stieg, verzeichneten andere einen Rückgang. Hamburg und Bayern führten die Liste mit einem Plus von 0,6 bzw. 0,5 Prozent an, während Schleswig-Holstein und das Saarland am Ende standen.

Zusätzlich hat Deutschland im vergangenen Jahr einen Rekord im Emissionshandel erzielt, mit Einnahmen von über 21,4 Milliarden Euro. Dies könnte auf eine zunehmende Fokussierung auf Klimaschutzmaßnahmen hindeuten, während gleichzeitig die Reformpläne zur Erbschaftsteuer in der politischen Diskussion stehen. Die CSU lehnt die Vorschläge der SPD ab, was die politische Landschaft weiter polarisiert.

Insgesamt zeigt die wirtschaftliche Lage in den USA und Europa sowohl positive als auch negative Entwicklungen, die die zukünftige wirtschaftliche Stabilität beeinflussen könnten.

