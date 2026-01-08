Deepblue Holding AG erhöht Stimmrechte an aap Implantate AG auf 5,44 %

Die aap Implantate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der LEI-Nummer 39120001TRQTQ01LPP57 registriert. Der Mitteilungspflichtige, Rubino Di Girolamo, ist sowohl eine natürliche Person als auch der Vertreter der juristischen Person Deepblue Holding AG, die ihren Sitz in Zug, Schweiz hat. Am 2. Januar 2026 überschritt die Deepblue Holding AG die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der aap Implantate AG.

Am 6. Januar 2026 veröffentlichte die aap Implantate AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien und die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte bedingt sind.

Laut der Mitteilung hält die Deepblue Holding AG nun 5,44 % der Stimmrechte, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 4,40 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der aap Implantate AG beträgt 14.697.558. Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass die Deepblue Holding AG 60.817 direkt und 738.183 Stimmrechte zugerechnet erhält, was insgesamt 799.000 Stimmrechten entspricht.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Stimmrechtsbestände, die nach den §§ 33 und 34 WpHG aufgeschlüsselt sind. Es wird festgestellt, dass der Mitteilungspflichtige keine anderen Unternehmen beherrscht oder von diesen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der aap Implantate AG halten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnt mit der Deepblue Holding AG, die 5,02 % der Stimmrechte hält.

Zusätzlich wurde in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass diese Veröffentlichung eine Korrektur einer vorherigen Mitteilung vom 3. Januar 2026 darstellt. Die Stimmrechtsmitteilung dient der Transparenz und informiert die Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Eigentümerstruktur des Unternehmens.

Die aap Implantate AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von innovativen medizinischen Implantaten spezialisiert hat. Die Stimmrechtsmitteilung ist ein wichtiger Bestandteil der regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen in Deutschland und Europa erfüllen müssen, um die Interessen der Aktionäre und Investoren zu wahren.

Die aap Implantate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,370EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.