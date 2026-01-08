Revolution im Investment: Neue Plattform für Private-Market-Investments!

Im Mittelpunkt der Plattform stehen ausgewählte Private-Market-Experten und unabhängige Analysten, die in den rund 70 Wochenzeitungen der EGRO Mediengruppe Marktentwicklungen erläutern und Grundlagenwissen vermitteln. Anleger erhalten über die Plattform einen kuratierten Zugang zu ausgewählten Investmentprodukten, beginnend mit Angeboten im Bereich Erneuerbare Energien, mit der Perspektive, das Angebot schrittweise auf weitere Assetklassen auszudehnen.

Die Finexity AG und die EGRO Mediengruppe haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um Millionen von privaten Anlegern den Zugang zu Private-Market-Investments zu ermöglichen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am 7. Januar 2026 unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist die Schaffung einer neuen Plattform, die bis zu zehn Millionen wöchentlichen Lesern einen strukturierten und digitalen Zugang zum privaten Kapitalmarkt bieten soll. Diese Plattform richtet sich an Anleger, die ihre Vermögensallokation um Sachwerte und andere Private-Market-Investments erweitern möchten.

Die Partnerschaft wird als langfristig angelegt betrachtet und sieht eine sukzessive Ausweitung der gemeinsamen Aktivitäten vor. Mittelfristig ist die strukturierte Abwicklung von Primärmarkttransaktionen im unteren neunstelligen Euro-Bereich geplant. Die Kooperation wird als wesentlicher strategischer Meilenstein für den Kapitalmarkt angesehen, der auf die Skalierung des Geschäftsmodells, eine erhöhte Sichtbarkeit bei Privatanlegern und die nachhaltige Erweiterung der Aktionärsbasis abzielt.

Paul Hülsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity Group, betont die Bedeutung der Partnerschaft für die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die EGRO Mediengruppe bringt ihre umfangreiche Reichweite und Glaubwürdigkeit ein, was es Finexity ermöglicht, Investmentlösungen direkt in die Haushalte von Millionen von Menschen zu kommunizieren. Dies stärkt nicht nur die Marktposition von Finexity, sondern schafft auch Mehrwerte für Aktionäre und Emissionspartner.

Die Plattform wird vollständig von Finexity betrieben, das die Strukturierung, regulatorische Einbettung sowie die digitale Zeichnungs- und Abwicklungsstrecke verantwortet. Die EGRO Mediengruppe hingegen wird ihre journalistische Kompetenz und regionale Verankerung einbringen. Die Partnerschaft wird als strategisch bedeutsam für beide Unternehmen angesehen, da sie neue Erlös- und Innovationspotenziale eröffnet und den Zugang zu Private-Market-Investments in Deutschland nachhaltig verändern könnte.

Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 45,00EUR auf München (07. Januar 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.