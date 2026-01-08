    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrockhaus Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Brockhaus Technologies
    Stimmrechtsänderungen bei Brockhaus Technologies: Axxion S.A. erreicht 4,63%

    Am 6. Januar 2026 veröffentlichte die Brockhaus Technologies AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie durch Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte bedingt sind.

    Die Brockhaus Technologies AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter der LEI-Nummer 5299007DQ4OLATJQIX97 registriert. In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass der Mitteilungspflichtige, Axxion S.A. mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg, am 1. Januar 2026 eine Schwellenberührung von 4,63 % der Stimmrechte erreicht hat. Dies stellt eine signifikante Veränderung dar, da der Mitteilungspflichtige zuvor keine relevanten Stimmrechtsanteile hielt.

    Die Stimmrechtsverteilung zeigt, dass Axxion S.A. 506.355 Stimmrechte hält, was 4,63 % der Gesamtzahl von 10.947.637 Stimmrechten entspricht. Die Einzelheiten der Stimmrechtsbestände sind ebenfalls aufgeführt, wobei 42.601 Stimmrechte direkt und 463.754 Stimmrechte zugerechnet werden. Es sind keine Instrumente aufgeführt, die in der Mitteilung berücksichtigt werden müssen.

    Zusätzlich wurde eine zweite Mitteilung veröffentlicht, die sich auf Marcel Jo Maschmeyer bezieht, der am 1. Januar 2026 eine Schwellenberührung von 0,75 % der Stimmrechte erreicht hat. Maschmeyer hält 82.000 Stimmrechte, was 0,75 % der Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht. Auch hier sind keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte angegeben.

    Beide Mitteilungen verdeutlichen die Transparenzanforderungen, die Unternehmen in Bezug auf ihre Stimmrechtsanteile erfüllen müssen. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass alle relevanten Informationen über die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse zeitnah und umfassend veröffentlicht werden.

    Die Brockhaus Technologies AG ist bestrebt, den gesetzlichen Anforderungen nachzukommen und die Marktteilnehmer über relevante Veränderungen in der Unternehmensstruktur zu informieren. Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Verpflichtungen, die im Rahmen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bestehen. Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf der offiziellen Website verfügbar.



    Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 15,73EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



