Kreise
Henkel erwägt Übernahme von US-Shampoo-Hersteller Olaplex
- Henkel plant Übernahme von Olaplex in den USA.
- Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, Einigung ungewiss.
- Olaplex-Aktie fiel seit Börsengang um 90 Prozent.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel will Insidern zufolge in den USA zukaufen. Henkel habe ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex Holdings abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heißt es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.
Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im US-Handel zog die Aktie am Mittwoch um mehr als ein Fünftel auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 68,75 auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,21 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +7,92 %/+34,17 % bedeutet.
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.