Jetzt sind Käufer gefordert

Zuvor hatte Microsoft im vergangenen Jahr zweimal ein ähnliches Hoch erreicht, bevor der Kurs anschließend nachgab – ein klassisches Warnsignal für eine mögliche Korrektur. Zwar kam es in der Folge zu Kursverlusten, doch ein größerer Einbruch blieb bislang aus. Stattdessen fand die Aktie im Bereich um 465,00 US-Dollar mehrfach Halt und konnte sich dort behaupten.

Der Kurs von Microsoft befindet sich derzeit an einer besonders wichtigen Unterstützungszone. In den vergangenen Wochen konnte sich die Aktie hier stabilisieren und versucht nun, die jüngste Seitwärtsbewegung nach oben aufzulösen. Gelingt dieser Schritt, würde sich das technische Gesamtbild spürbar aufhellen.

In den letzten Tagen zeigen sich nun wieder verstärkt Käufer, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Sollte der Kurs wichtige Schwellen nach oben überwinden, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung früherer Kursniveaus denkbar. Damit würden die Bullen – also die optimistischen Anleger – wieder die Kontrolle übernehmen.

Umgekehrt gilt jedoch: Fällt die Aktie erneut deutlich unter 464,00 US-Dollar, könnte der Abwärtstrend wieder an Fahrt gewinnen. In diesem Fall müssten sich Anleger auf weiter sinkende Kurse bis auf 446,50 und 430,00 US-Dollar einstellen.

Unterm Strich steht Microsoft aktuell an einem entscheidenden Punkt. Die nächsten Handelstage dürften zeigen, ob die Käufer genug Kraft haben, um eine nachhaltige Erholung einzuleiten – oder ob die Schwächephase der großen Tech-Werte weiter anhält. Spannung ist in jedem Fall garantiert.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg unter 464,00 US-Dollar eröffnen. Stopp über 483,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 446,50/430,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8SV6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,29 - 2,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 459,0697 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 459,0697 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 485,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 18,08 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6Q6V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,18 - 2,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 509,9939 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 509,9939 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 485,33 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 430,00 US-Dollar Hebel: 18,94 Kurschance: + 185 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.