Aufwärtstrend hält an

Für Anleger bedeutet das: Der Höhenflug ist noch nicht zwangsläufig beendet. Solange der Aufwärtstrend intakt bleibt, sind weitere Kursgewinne auf 123,80 Euro möglich. Analysten sehen mittelfristig sogar noch höhere Kursregionen als realistisch an. Wer bereits investiert ist, kann die positive Entwicklung nutzen, sollte aber gleichzeitig daran denken, erzielte Gewinne abzusichern.

Ein besonders wichtiges Ereignis war zuletzt das Überwinden des bisherigen Rekordhochs aus dem Jahr 2014 bei rund 93 Euro. Damit hat die Aktie charttechnisch Neuland betreten und weiteres Kurspotenzial freigesetzt. Aktuell notiert Bilfinger bei etwa 115,00 Euro – und zeigt dabei bislang kaum Anzeichen von Ermüdung.

Erst wenn die Aktie deutlich unter die wichtige Unterstützungsmarke von rund 93,00 Euro fallen würde, müsste das positive Bild ernsthaft hinterfragt werden. In einem solchen Fall könnten stärkere Kursrückgänge auf 75,80 Euro drohen. Aktuell deutet jedoch wenig auf ein solches Szenario hin – im Gegenteil: Das Marktumfeld und die allgemeine Zuversicht sprechen eher für anhaltende Stärke.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie durch politische Hoffnungen, etwa auf eine Entspannung geopolitischer Konflikte, die insbesondere für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen von Bedeutung sind.

Unterm Strich bleibt Bilfinger damit ein Titel, der sich weiterhin in guter Verfassung zeigt und für Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft interessant bleibt – auch wenn nach der starken Entwicklung ein wachsames Auge ratsam ist.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 114,80 Euro eröffnen , Stopp unter 107,00 Euro platzieren. Kursziel 123,80 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Monatschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6D88 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,01 - 1,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 103,8499 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 103,8499 Euro akt. Kurs Basiswert: 114,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 123,80 Euro Hebel: 9,50 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0WMW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,26 - 1,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 127,519 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 127,519 Euro akt. Kurs Basiswert: 114,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,93 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

