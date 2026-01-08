Market Logic gibt Technologiepartnerschaft mit Zappi zur Forcierung von Innovationen mithilfe von KI bekannt

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 8. Januar 2026 / Market Logic Software freut sich, eine Technologiepartnerschaft mit Zappi bekannt zu geben, die führenden Marken dabei helfen soll, neue Produktkonzepte schneller als je zuvor zu entwickeln, zu verfeinern und zu testen. Diese Zusammenarbeit, die durch ein gemeinsames agentenbasiertes KI-Framework umgesetzt wird, bringt die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten beider Unternehmen zusammen und markiert einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen insightsbasierte Innovationen umsetzen.

Durch KI-in-KI-Integrationen, die zwei leistungsstarke KI-Plattformen miteinander verbinden, können Unternehmen nun ihren Produktinnovationsprozess mit einem umfassenden Datenökosystem bereichern. Speziell geschulte DeepSights-KI-Agenten im Innovation Studio von Market Logic überwachen, analysieren und synthetisieren kontinuierlich Marktforschungsdaten, Nachrichten und Betriebsdaten, was eine beschleunigte Konzepterstellung und fundiertere Entscheidungen ermöglicht.

Mit nur wenigen Klicks können Kunden dank der Real-World-Respondent-Lösungen von Zappi nahtlos dazu übergehen, ihre Konzepte mit echten Marktteilnehmern zu testen. Dieser vollständig integrierte Ansatz stellt sicher, dass großartige Ideen effizient validiert werden, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht wird.

Olaf Lenzmann, Chief Product and Innovation Officer bei Market Logic Software, sagt dazu: „Unsere Partnerschaft mit Zappi unterstreicht unser Engagement, in einem intelligenten Ökosystem tätig zu sein, das Kunden dazu befähigt, robuste und differenzierte Angebote in großem Maßstab zu entwickeln.“

Steve Philips, Gründer und Chief Innovation Officer von Zappi, fügte hinzu: „Der eigentliche Wettbewerbsvorteil liegt heute nicht in einzelnen Tools, sondern darin, wie gut Ihr Insights-Ökosystem zusammenarbeitet. Diese Partnerschaft zeigt, wie agentenbasierte KI eine nahtlose Integration auf Unternehmensebene ermöglicht und so den vollen Wert vorhandener Daten erschließt.“

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Lösungen sind nahtlose Integration und Datenaustausch unerlässlich. Mit seiner Partnerschaftsstrategie baut Market Logic ein Ökosystem aus erstklassigen KI-Lösungen auf, mit dem Unternehmen ihre Arbeitsabläufe durchgängig transformieren können. Market Logic lädt Unternehmen ein, um ein neues System kontinuierlich verfügbarer Insights zu etablieren, das unternehmerische Wirkung und Innovation skalierbar vorantreibt.