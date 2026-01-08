The Platform Group: Aktienbestand auf Namensaktien umgestellt
The Platform Group modernisiert ihre Aktienstruktur: Aus Inhaberaktien werden Namensaktien – für Anleger automatisch, transparent und zukunftsorientiert.
- The Platform Group SE & Co. KGaA stellt ihren Aktienbestand von Inhaberaktien auf Namensaktien um.
- Neue ISIN DE000A40ZW88 und WKN A40ZW8 gelten ab dem 8. Januar 2026.
- Der erste Handelstag als Namensaktie ist Donnerstag, der 8. Januar 2026.
- Die Umstellung erfolgt automatisch im Verhältnis 1:1, ohne Handlungsbedarf für Aktionäre.
- Einführung eines elektronischen Aktienregisters zur Stärkung der Transparenz und Effizienz im Aktionärsdialog.
- The Platform Group ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen mit 19 Standorten und einem Umsatz von 525 Mio. Euro im Jahr 2024.
