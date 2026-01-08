The Platform Group: Aktienbestand auf Namensaktien umgestellt

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    The Platform Group modernisiert ihre Aktienstruktur: Aus Inhaberaktien werden Namensaktien – für Anleger automatisch, transparent und zukunftsorientiert.

    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group SE & Co. KGaA stellt ihren Aktienbestand von Inhaberaktien auf Namensaktien um.
    • Neue ISIN DE000A40ZW88 und WKN A40ZW8 gelten ab dem 8. Januar 2026.
    • Der erste Handelstag als Namensaktie ist Donnerstag, der 8. Januar 2026.
    • Die Umstellung erfolgt automatisch im Verhältnis 1:1, ohne Handlungsbedarf für Aktionäre.
    • Einführung eines elektronischen Aktienregisters zur Stärkung der Transparenz und Effizienz im Aktionärsdialog.
    • The Platform Group ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen mit 19 Standorten und einem Umsatz von 525 Mio. Euro im Jahr 2024.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
