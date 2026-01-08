KI-Boom könnte Micron-Aktie weiter explodieren lassen

Auslöser für den Optimismus ist eine Reihe jüngster Gespräche mit dem Management von Micron, die laut UBS ein ausgesprochen positives Bild von der Nachhaltigkeit des aktuellen Speicherzyklus zeichnen. Analyst Timothy Arcuri sprach in diesem Zusammenhang von einem "verlängerten und robusten Aufschwung", der maßgeblich durch die explosionsartig steigende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz getrieben werde.

Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kaufvotum für den US-Speicherchip-Hersteller Micron bestätigt und zugleich das Kursziel deutlich angehoben. Statt bislang 300 US-Dollar traut UBS der Aktie nun 400 US-Dollar zu – ein Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent.

Timothy Arcuri gehört laut Tipranks.com zu den Top-Analysten an der Wall Street. Mit einer Erfolgsquote von 73 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 37,10 Prozent rangiert er auf Platz 6 von über 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten.

KI macht Speicher zum strategischen Engpass

"Wir glauben weiterhin, dass Investoren unterschätzen, in welchem Ausmaß KI-Speicher – insbesondere DRAM – zu einem strategischen Asset gemacht hat", schrieb Arcuri in seiner Analyse. Anders als in früheren Zyklen gehe es längst nicht mehr um austauschbare Massenware. Vielmehr sei der Markt derzeit von erheblichen Angebotsengpässen geprägt, die den Herstellern Preissetzungsmacht verschafften und die Ertragskraft über mehrere Jahre stützen könnten.

Nach Einschätzung der UBS kann Micron aktuell lediglich rund 50 bis 75 Prozent der Nachfrage seiner wichtigsten Kunden bedienen. Gleichzeitig habe der KI-Boom bei Abnehmern zu einem grundlegenden Umdenken geführt: Speicher werde nicht länger als Commodity betrachtet, sondern als kritischer Bestandteil leistungsfähiger Hardware-Architekturen. Das zwinge Kunden dazu, ihre Beschaffungsstrategien neu auszurichten und langfristiger zu planen.

Leistungsfähigkeit zahlt sich aus

Besonders deutlich zeigt sich dieser Wandel laut UBS im Premiumsegment. Während Speicheranbieter in der Zeit vor dem KI-Durchbruch kaum von höherer Performance profitieren konnten, werde heute gezielt für "Best-in-Class"-Produkte bezahlt. Speicher sei zu einem zentralen Differenzierungsmerkmal moderner Systeme geworden – etwa in Hochleistungsservern für KI-Anwendungen, wie sie auch von NVIDIA genutzt werden.

Arcuri betont zudem, dass der Markt das Wachstum des DRAM-Anteils in KI-Servern weiterhin unterschätze. Micron selbst sehe hier langfristig ein deutlich attraktiveres Wertversprechen als bei NAND-Speicher, da DRAM individuellere, leistungsstärkere und qualitativ hochwertigere Lösungen ermögliche.

Kursrallye mit Fundament

Die Aktie von Micron hat in den vergangenen zwölf Monaten bereits um beeindruckende 237 Prozent zugelegt. Dennoch sieht UBS die Bewertung noch nicht am Limit. Der strukturelle Wandel im Speichermarkt, gepaart mit anhaltenden Angebotsrestriktionen und einer strategisch getriebenen Nachfrage aus dem KI-Sektor, könnte dem Titel nach Ansicht der Analysten weiteren Rückenwind verleihen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 288,2EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



