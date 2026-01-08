Mutares will Sabic-Bereich kaufen - größte Transaktion in der Firmengeschichte
- Mutares plant Übernahme von Sabic-Geschäftsbereich ETP.
- Transaktion hat einen Wert von 450 Millionen Dollar.
- Umsatz des Zielobjekts beträgt 2,5 Milliarden Dollar.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme kräftig ausbauen. Dazu will das im SDax gelistete Münchener Unternehmen vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa übernehmen. Der Unternehmenswert der Geschäfte liege bei 450 Millionen Dollar (rund 384 Mio Euro), teilte Mutares am Donnerstag mit. Die Transaktion von Mutares soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.
Der Umsatz des Zielobjekts liegt den Mutares-Angaben zufolge bei 2,5 Milliarden Dollar. Damit wäre der ETP-Kauf gemessen am Erlös die größte Transaktion in der Geschichte von Mutares. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 700 Millionen Euro - und der dürfte weiter wachsen. Am Donnerstagmorgen zeichneten sich vorbörslich deutliche Kursgewinne für Mutares ab./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 17.946 auf Ariva Indikation (08. Januar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 668,62 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +15,99 %/+47,34 % bedeutet.
Würdigungen dieses Zukaufs? Quelle von heute:
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group
- Marktführendes, technologieorientiertes E-Commerce-Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz
- Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services
- Umsatz von rund EUR 100 Mio.
- Closing voraussichtlich in Q1 2026
Buy and Build......auch kleinere Einzelteile können dann in einem klug aufgebauten Verbundkonzern massiveren Mehrwert schaffen, und damit auch en Exitpreis für uns Investierte befeuern.