Mutares will Sabic-Bereich kaufen - größte Transaktion in der Firmengeschichte

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 17.946 auf Ariva Indikation (08. Januar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +7,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,98 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 668,62 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +15,99 %/+47,34 % bedeutet.