    Deutschland

    Auftragseingang der Industrie legt überraschend zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufträge in Deutschland steigen um 5,6 Prozent.
    • Experten erwarteten Rückgang von 1 Prozent.
    • Oktober-Wert auf 1,6 Prozent nach oben revidiert.
    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben im November erneut deutlich mehr Aufträge als von Experten erwartet erhalten. Im Vergleich zum Oktober sei der Auftragseingang saison- und kalenderbereinigt um 5,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. "Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,7 Prozent höher als im Vormonat". Von Bloomberg befragte Experten hatten nach dem überraschend starken Oktober-Wert mit einem Rückgang um ein Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Oktober leicht auf 1,6 Prozent nach oben revidiert./zb/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
