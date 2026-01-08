    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax leichter - 25.000-Punkte-Marke dürfte halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt nach Rekordlauf Gewinne ab, Minus erwartet.
    • Trump belastet US-Märkte mit Rüstungs-Äußerungen.
    • Henkel plant Übernahme von Olaplex, Aktie steigt.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von Dow Jones Industrial und S&P 500 die Indizes unter Druck geraten. Vor allem wohl hatten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, unter anderem zur Rüstungsindustrie, belastet.

    Eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.046 Punkte. Damit würde das deutsche Börsenbarometer die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25.122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas schwächer erwartet.

    In den Vereinigten Staaten hatte Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie Anleger verunsichert. So kündigte er an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürften. Zudem forderte er einen drastischen Anstieg der US-Verteidigungsausgaben für 2027 und setzte wegen der ihm zufolge zu langsamen Aufrüstung die US-Rüstungsunternehmen unter Druck.

    Sie sollen bis auf Weiteres die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe einstellen und die Gelder stattdessen in ihre Kapazitäten zu stecken. In den USA hatten Aktien wie die von Northrop Grumman oder Lockheed Martin bereits mit Kursverlusten um die 5 Prozent reagiert.

    Ein Händler erwartet nun auch Kursverluste bei deutschen Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall , Hensoldt , Renk oder TKMS , was sich vorbörslich auf Tradegate allerdings nicht bestätigte. Dennoch warnt er: "Hierzulande gibt es zwar keine entsprechenden Entwicklungen, man sollte sich jedoch an die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg erinnern."

    2022/23 hatte Deutschland sogenannte Zufallsgewinne von Energiekonzernen abgeschöpft, um die negativen Folgen der Bürger durch die Krise abzumildern. Vorbörslich gaben die vier genannten Aktien auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag nach.

    Henkel legten auf Tradegate leicht zu. Unter Berufung auf ungenannte Insider habe der Konsumgüterhersteller ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex abgegeben, berichtete Bloomberg am Vorabend zur US-Börsenzeit. Die Unternehmen kommentierten die Gerüchte unterdessen nicht. Die Olaplex-Aktie allerdings legte im US-Handel um rund 22 Prozent zu, hat allerdings seit dem Börsengang im Jahr 2021 mehr als 90 Prozent verloren.

    "Es gibt also sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten interessante Entwicklungen", kommentierte ein Marktexperte, der die Olaplex-Aktie auch aktuell nicht für billig hält. Allerdings sei Olaplex profitabel und aus seiner Sicht ein passender Zukauf.

    Evotec dürften nach zwei Tagen mit kräftigen Kursgewinnen weiter steigen, was auch der vorbörsliche Kurs auf Tradegate signalisierte. Der Pharma-Wirkstoffforscher teilte mit, dass sein Tochterunternehmen Just Biologics in den USA neue Fördermittel der Gates Foundation für KI-gestützte Optimierung der Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper erhalten hat.

    Auch für Rational ging es auf Tradegate nach oben. Die Privatbank Berenberg sprach eine Kaufempfehlung für den Profiküchen-Ausrüster aus. Dieser sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, hieß es./ck/zb

     

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 6,444 auf Tradegate (08. Januar 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +17,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,79 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +6,44 %/+21,87 % bedeutet.




