    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise stabilisieren sich - Fokus liegt weiter auf Venezuela

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stabilisieren sich nach US-Aktionen.
    • Brent-Preis steigt auf 60,22 USD pro Barrel.
    • Venezuela verhandelt über Ölverkauf mit USA.
    Ölpreise stabilisieren sich - Fokus liegt weiter auf Venezuela
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rückgängen infolge der US-Aktionen gegen Venezuela haben sich die Ölpreise am Donnerstag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 60,22 US-Dollar und damit 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar stieg um 23 Cent auf 56,22 Dollar.

    Spekulationen auf ein schon bald steigendes Angebot von Rohöl aus Venezuela hatten die Preise zuletzt belastet - in einem Markt, in dem die Preise wegen hoher Fördermengen vieler Ölstaaten ohnehin schon länger unter Druck stehen. So hatten die USA nur wenige Tage nach dem US-Militäreinsatz in Caracas direkt in die Ölindustrie Venezuelas eingegriffen: Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag angekündigt.

    Die staatliche Ölgesellschaft Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) gab mittlerweile bekannt, dass sie mit Washington über den Verkauf von Rohöl verhandelt. Dabei soll sich am Abkommen mit Chevron orientiert werden, dem einzigen großen US-Ölmulti, der in dem Land tätig ist. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" würden die USA im Rahmen dieses Plans eine gewisse Kontrolle über PDVSA erhalten.

    Mit dem US-Eingreifen in Venezuela geht auch der Konflikt zwischen den USA und China in eine neue Runde. "Die Umleitung und Umverteilung der venezolanischen Ölströme dürfte mittelfristig ein zentrales Thema sein", erklärte Vandana Hari vom Marktanalyseunternehmen Vanda Insights auf Bloomberg TV. "Eine der am stärksten betroffenen Parteien wird dabei definitiv China sein."/mis/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise stabilisieren sich - Fokus liegt weiter auf Venezuela Nach den jüngsten Rückgängen infolge der US-Aktionen gegen Venezuela haben sich die Ölpreise am Donnerstag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 60,22 US-Dollar und damit 26 Cent mehr als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     