AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte steigen - Trump will 2027 mehr Militärbudget
- Deutsche Rüstungswerte profitieren von hohem Bedarf.
- Trump plant massive Erhöhung des Militärbudgets 2027.
- Aktien von Rheinmetall, Hensoldt, Renk und TKMS steigen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte dürften am Donnerstag weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf profitieren. Börsianern zufolge erhalten Aktien wie Rheinmetall , Hensoldt , Renk und TKMS am Morgen Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald Trump das Militärbudget für das Jahr 2027 massiv erhöhen will.
Im Tradegate-Handel wurden die vier deutschen Rüstungswerte im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs im Bereich von 0,6 bis 3,5 Prozent höher gehandelt. Am Vortag hatten sie im Laufe des Tages schon angezogen. Der Rheinmetall-Kurs steuert nun mit einem Plus auf Tradegate von 1,5 Prozent auf ein Hoch seit Mitte Oktober zu. Die größten Kursgewinne bahnen sich aber bei Renk mit 3,5 Prozent an.
Neben den massiven Investitionen, die in Deutschland vorgesehen sind, will Trump die Mittel für Rüstung drastisch erhöhen. Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf 1 Billion Dollar, sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem "Traum-Militär", das man aufbauen wolle. US-Unternehmen will er derweil unter Druck setzen, indem er vorerst Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten möchte.
Analystin Chloe Lemarie von Jefferies hob am Morgen hervor, Trump plane 2027 eine 50-prozentige Erhöhung des für 2026 vorgesehenen US-Militärbudgets. Sie glaubt, dass davon auch europäische Unternehmen profitieren werden. Dabei erwähnte die Expertin vor allem die Rüstungsunternehmen BAE Systems aus Großbritannien und Leonardo aus Italien, die bedeutende Anteile ihrer Umsätze in den USA generierten./tih/ck/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 22,47 auf Tradegate (08. Januar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +17,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,79 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +6,16 %/+21,55 % bedeutet.
EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.
Jetzt sind wir hier schon so weit, dass jeder kriegerische Akt auf der Welt bejubelt wird, weil es angeblich gut für den Kurs von Rheinmetall ist. Traurig. 😕😕