Rokid bringt das weltweit erste offene KI-Ökosystem für intelligente Brillen auf den Markt - ultraleicht, für Gläser in Sehstärke geeignet und für die Zusammenarbeit mit ChatGPT, Qwen, DeepSeek sowie weiteren entwickelt

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rokid , ein globaler Pionier im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion und KI-gestützter Brillen, stellt heute die Rokid KI-Brille Style auf der CES 2026 vor. Style ist eine displayfreie, sprachgesteuerte KI-Brille, die für das ganztägige Tragen entwickelt wurde. Sie kombiniert ein offenes KI-Ökosystem, ein verschreibungspflichtiges Design, eine Dual-Chip-Architektur sowie ein starkes Engagement für globale Zugänglichkeit.

Eine 38,5 g leichte, displaylose KI-Brillenplattform mit Dual-Chip-Architektur und globaler Zugänglichkeit, die KI in den Alltag bringt sowie die Verbreitung von Smart-Brillen beschleunigt.

Mit einem Gewicht von nur 38,5 g gehört Style zu den leichtesten KI-Brillen mit vollem Funktionsumfang auf dem Markt. Als Premium-Brille statt als Gadget entwickelt, ist sie Rokids Antwort auf das seit Langem bestehende Dilemma der Branche: wie man leistungsstarke KI-Funktionen bereitstellt, ohne Kompromisse bei Komfort, Stil oder Akkulaufzeit einzugehen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem sich Rokid ausschließlich auf AR- und Smart-Brillen konzentriert hat, positioniert Rokid Style als einen entscheidenden Schritt in Richtung dessen, was viele Branchenführer jetzt als die nächste große Veränderung im Bereich Personal Computing beschreiben – den „iPhone-Moment" der KI-Brillen. Wie der Tech-Visionär Kevin Kelly bei einem kürzlichen Besuch bei Rokid feststellte: „Smart-Brillen werden das nächste iPhone sein".

Warum dies wichtig ist – Das weltweit erste offene KI-Ökosystem ohne Lock-In in Brillen

Im Gegensatz zu den meisten Smart-Brillen, die an ein einziges KI-Modell oder einen regionalen Service-Stack gebunden sind, basiert die Rokid KI-Brille Style auf einer offenen, globalen KI-Strategie.

Style unterstützt mehrere KI-Engines, darunter ChatGPT, DeepSeek sowie Qwen, und lässt sich mit globalen Diensten wie Google Maps und Microsoft AI Translation integrieren, sodass KI über Regionen und Sprachen hinweg genutzt werden kann, ohne dass das Ökosystem eingeschränkt wird.

Über KI-Modelle hinaus engagiert sich Rokid für offene globale Partnerschaften. In China hat Rokid bereits Dienste wie Zahlungen, Versicherungen, Fahrdienste per App, Fahrzeugsteuerung und Gesundheitsdienste angebunden und einen AI Agent Store gestartet – eine entwicklerorientierte Plattform, auf der KI-Agenten von Drittanbietern nativ auf Smart-Brillen laufen können.