    Mega-Deal in Sicht

    Henkel bietet für Olaplex – US-Aktie explodiert um 22%!

    Henkel hat Olaplex ein Übernahmeangebot gemacht, berichten Insider. In Wochen könnte es klappen – oder doch noch scheitern. Die Aktie von Olaplex legt daraufhin um 22 Prozent zu.

    • Henkel bietet Übernahme von Olaplex an, Insider berichten.
    • Olaplex-Aktie fällt um 22 Prozent auf 1,65 US-Dollar.
    • Gespräche könnten in Wochen enden, aber auch scheitern.
    Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

    Einem Agenturbericht zufolge hat Henkel ein Übernahmeangebot für den US-Haarpflegespezialisten Olaplex Holdings vorgelegt. Wie Bloomberg am späten Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, könne es binnen Wochen eine Einigung geben. Es gilt allerdings als nicht ausgeschlossen, dass die Gespräche noch scheitern. Der Wert von Olaplex wird auf 900 Millionen US-Dollar taxiert.

    Aufgrund zurückhaltender Konsumausgaben und wegen eines intensiven Wettbewerbs kämpfte Olaplex zuletzt mit einer zurückgehenden Nachfrage. Mit fast 75 Prozent ist die Beteiligungsgesellschaft Advent der größte Olaplex-Aktionär. Während Advent eine Stellungnahme zu dem Bericht ablehnte, reagierten Olaplex und Henkel zunächst nicht auf eine Anfrage.

    Olaplex Holdings

    +1,82 %
    +22,63 %
    +34,40 %
    +36,59 %
    +4,35 %
    -70,73 %
    -93,14 %
    ISIN:US6793691089WKN:A3C49H

    Henkel

    +0,62 %
    -1,31 %
    -0,16 %
    +0,47 %
    -12,24 %
    +3,55 %
    -19,75 %
    -23,50 %
    +101,70 %
    ISIN:DE0006048408WKN:604840

    Die Olaplex-Aktie legt um mehr als 22 Prozent zu. Ein Anteilschein kostet 1,65 US-Dollar. Die Aktie von Henkel ist mit -0,23 Prozent leicht im Minus. Ein Anteilschein kostet 64,30 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

