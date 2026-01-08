Mega-Deal in Sicht
Henkel bietet für Olaplex – US-Aktie explodiert um 22%!
Henkel hat Olaplex ein Übernahmeangebot gemacht, berichten Insider. In Wochen könnte es klappen – oder doch noch scheitern. Die Aktie von Olaplex legt daraufhin um 22 Prozent zu.
- Henkel bietet Übernahme von Olaplex an, Insider berichten.
- Gespräche könnten in Wochen enden, aber auch scheitern.
Einem Agenturbericht zufolge hat Henkel ein Übernahmeangebot für den US-Haarpflegespezialisten Olaplex Holdings vorgelegt. Wie Bloomberg am späten Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, könne es binnen Wochen eine Einigung geben. Es gilt allerdings als nicht ausgeschlossen, dass die Gespräche noch scheitern. Der Wert von Olaplex wird auf 900 Millionen US-Dollar taxiert.
Aufgrund zurückhaltender Konsumausgaben und wegen eines intensiven Wettbewerbs kämpfte Olaplex zuletzt mit einer zurückgehenden Nachfrage. Mit fast 75 Prozent ist die Beteiligungsgesellschaft Advent der größte Olaplex-Aktionär. Während Advent eine Stellungnahme zu dem Bericht ablehnte, reagierten Olaplex und Henkel zunächst nicht auf eine Anfrage.
Die Olaplex-Aktie legt um mehr als 22 Prozent zu. Ein Anteilschein kostet 1,65 US-Dollar. Die Aktie von Henkel ist mit -0,23 Prozent leicht im Minus. Ein Anteilschein kostet 64,30 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion