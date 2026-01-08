    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Evotec auf Tradegate weiter gefragt - Fördermittel für Tochter

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktie steigt um 2,4% auf 6,44 Euro.
    • Gesamtgewinn seit Dienstag bei rund 17 Prozent.
    • Just Biologics erhält Fördermittel von Gates Foundation.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Evotec-Aktie dürfte am Donnerstag an ihren starken Lauf der vergangenen zwei Handelstage anknüpfen. Auf Tradegate legte der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers im Vergleich zum Xetra-Geschäft am Vortag um 2,4 Prozent auf 6,44 Euro zu. Das würde einen Gesamtgewinn von rund 17 Prozent seit Dienstag bedeuten.

    Wie die Hamburger am Morgen mitteilten, hat ihr Tochterunternehmen Just Biologics in den USA neue Fördermittel der Gates Foundation für die KI-gestützte Optimierung der Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper erhalten.

    In den zwei Tagen zuvor hatte die von Amgen angekündigte und bis zu 840 Millionen US-Dollar schwere Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics der Evotec-Aktie Auftrieb gegeben. Denn davon wird auch Evotec profitieren, da das Unternehmen laut RBC an Dark Blue mit rund 21 Prozent beteiligt ist. Zudem beflügele diese Akquisition auch Übernahmefantasien für Evotec, hatte es am Markt geheißen./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 291,7 auf Tradegate (08. Januar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +14,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8889EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +74,38 %/+42,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Amgen‑Exit von Dark Blue und welche Einnahmen Evotec daraus erzielt. Diskutiert werden Anteilshöhe, geschätzte Erlöse (vorsichtig ~60–80 Mio €, realistisch ~120–150 Mio €, optimistisch bis ~300 Mio €), Zeitpunkt/Art der Buchung (Upfront vs. Meilensteine), meldepflichtige Ad‑hoc‑Infos und mögliche Kurs-/Bewertungsfolgen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.

