    Geopolitik trifft Halbleiter

    H200 nur gegen Cash: Nvidias riskanter China-Schachzug

    Nvidia verlangt von Kunden aus China eine vollständige Vorauszahlung für die begehrten H200-KI-Chips. So sichert sich der Konzern gegen politische Risiken ab.

    Für Sie zusammengefasst
    H200 nur gegen Cash: Nvidias riskanter China-Schachzug
    Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk

    Nvidia verschärft seine Geschäftsbedingungen in China deutlich. Der US-Chiphersteller verlangt von chinesischen Kunden die vollständige Vorauszahlung für Bestellungen seiner H200-KI-Chips. Damit reagiert das Unternehmen auf die anhaltende Unsicherheit über Genehmigungen durch Pekings Behörden, wie zwei mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters sagten.

    Zwar verlangte Nvidia auch früher Vorauszahlungen von chinesischen Kunden. Teilweise reichte jedoch eine Anzahlung aus. Beim H200 setzt der Konzern nun besonders strenge Maßstäbe. Grund ist die fehlende Klarheit, ob chinesische Regulierer die Lieferungen freigeben werden.

    Millionen Chips, Milliardenwert

    Chinesische Technologieunternehmen haben laut Reuters Bestellungen über mehr als 2 Millionen H200-Chips aufgegeben. Der Stückpreis liegt bei rund 27.000 US-Dollar. Nvidia verfügt derzeit jedoch nur über einen Lagerbestand von etwa 700.000 Chips.

    Zwar entwickeln chinesische Anbieter wie Huawei eigene KI-Prozessoren wie den Ascend 910C. Deren Leistung reicht jedoch nicht an den H200 heran, insbesondere beim Training großer KI-Modelle.

    Bestellstopp aus Peking

    Peking hat einige chinesische Technologiekonzerne zuletzt aufgefordert, ihre H200-Bestellungen vorübergehend auszusetzen. Die Behörden prüfen noch, wie viele heimische Chips Kunden zusätzlich zu jedem H200 abnehmen müssen, so eine der Quellen. Zuerst berichtete The Information über diesen Schritt.

    Nvidia-Chef Jensen Huang sagte am Dienstag, die Nachfrage nach dem H200 sei "ziemlich hoch". Das Unternehmen habe seine "Lieferkette angeheizt", um die Produktion hochzufahren. Er erwarte keine formale Genehmigung aus Peking. "Wenn die Bestellungen eingehen, dann deshalb, weil sie in der Lage sind, Bestellungen aufzugeben", sagte Huang.

    Politischer Balanceakt

    Die strengen Zahlungsbedingungen verlagern das Risiko von Nvidia auf die Kunden. Diese müssen Kapital binden, ohne Gewissheit über Importgenehmigungen oder den späteren Einsatz der Chips.

    Die US-Regierung hatte Exporte fortschrittlicher KI-Chips nach China zunächst verboten. Präsident Donald Trump hob das Verbot im vergangenen Monat wieder auf. H200-Verkäufe sind nun erlaubt, allerdings gegen eine Abgabe von 25 Prozent an die US-Regierung.

    Nvidia ist vorbelastet. Im Vorjahr schrieb der Konzern Lagerbestände im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar ab, nachdem der Verkauf des H20-Chips abrupt untersagt worden war. China hat den H20 inzwischen selbst verboten.

    Produktionsdruck wächst

    Der H200 gilt als deutlicher Fortschritt. Er liefert etwa die sechsfache Leistung des blockierten H20. Nvidia will erste Bestellungen aus bestehenden Beständen erfüllen. Die erste Lieferung wird laut Reuters noch vor dem Mondneujahrsfest Mitte Februar erwartet.

    Zugleich verhandelt Nvidia mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company über einen Ausbau der Produktion. Zusätzliche Fertigungskapazitäten sollen im zweiten Quartal 2026 starten. Der Wettbewerb um moderne Chipkapazitäten verschärft sich jedoch, da Nvidia parallel neue Chipgenerationen entwickelt und mit Konzernen wie Alphabet um Produktionsplätze konkurriert.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geopolitik trifft Halbleiter H200 nur gegen Cash: Nvidias riskanter China-Schachzug Nvidia verlangt von Kunden aus China eine vollständige Vorauszahlung für die begehrten H200-KI-Chips. So sichert sich der Konzern gegen politische Risiken ab.
