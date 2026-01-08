    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    NTT DOCOMO BUSINESS geht Partnerschaft mit 24/7 Software ein, um eine intelligente Stadionlösung auf den Markt zu bringen

    Partnerschaft unterstützt intelligenteren Betrieb von Veranstaltungsorten in Japan, Südkorea und Taiwan

    BOCA RATON, Fla., 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit dem in den USA ansässigen SaaS-Marktführer im Bereich Facility Management, 24/7 Software, Inc. geschlossen.

    24/7 Software is the global leader in operations management software for the sports, entertainment, and leisure industries. Trusted by the world’s greatest venues, 24/7 Software empowers organizations to streamline operations, enhance guest experiences, and ensure safety across their venues.

    Diese Partnerschaft wird die cloudbasierte Plattform von 24/7 Software, die intelligentere Abläufe für Stadien, Arenen und gewerbliche Einrichtungen unterstützt, in diese Märkte einführen.

    Die Plattform vereint Vorfallmanagement, Fundbüro, Besucheranfragen und Wartungsarbeiten in einem mobilen System und bietet Teams Echtzeit-Einblicke, um die Effizienz, Sicherheit und das Besuchererlebnis zu verbessern.

    Darüber hinaus wird NTT DOCOMO BUSINESS Integrationen mit bestehenden Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastrukturen (ICT) und -Diensten vorschlagen, um umfassende Lösungen anzubieten.

    1. Hintergrund
    Der Stadionmarkt hat sich erweitert; mit dem Wachstum und der zunehmenden Multifunktionalität der Veranstaltungsorte hat auch die Komplexität der betrieblichen Aufgaben zugenommen, wodurch Effizienz von entscheidender Bedeutung geworden ist.

    Viele Veranstaltungsorte arbeiten derzeit mit unterschiedlichen Lösungen, was die Optimierung und Datenanalyse erschwert und zu uneinheitlichen Verbesserungsmaßnahmen führt.

    Angesichts des zu erwartenden zunehmenden Arbeitskräftemangels besteht ein klarer Bedarf, die Mitarbeiter durch operative Digitalisierung auf höherwertige Tätigkeiten umzuschulen.

    NTT DOCOMO BUSINESS, das die digitale Transformation in Stadien, Arenen und Hotels unterstützt hat, wird die 24/7-Software einführen, um die betriebliche Effizienz weiter zu steigern.

    2. Überblick über 24/7 Software
    24/7 Software ist eine Veranstaltungsort-Management-Plattform, der Veranstaltungsorte der wichtigsten professionellen Sportligen Nordamerikas vertrauen. Es wurde entwickelt, um Betriebsstrukturen mit mehreren Standorten und Anbietern zu unterstützen und ermöglicht eine zentralisierte Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Vorfällen.

    Mithilfe einer mobilen App können Mitarbeiter den Status von Vorfällen in Echtzeit überprüfen und aktualisieren, während die zentrale Leitstelle den Fortschritt überwacht. APIs ermöglichen die Integration mit externen Systemen, um die Erkennung und Benachrichtigung von Vorfällen zu automatisieren.

    Diese Funktionen verbessern die Betriebseffizienz und das Gästeerlebnis, indem sie die Reaktionszeiten auf Vorfälle um etwa 25 % reduzieren.

    24/7 Software bietet bewährte globale Best Practices, die an die besonderen Anforderungen japanischer Veranstaltungsorte angepasst und lokalisiert werden können.

    3. Zukünftige Entwicklung
    Die Fighters Sports & Entertainment Co., Ltd. hat die 24/7-Software bereits im Es Con Field Hokkaido in Japan eingeführt und damit messbare Verbesserungen erzielt.

    NTT DOCOMO BUSINESS wird dabei behilflich sein, ein lokalisiertes Support-Framework zu etablieren, das auf die Bedürfnisse von Sportorganisationen und Veranstaltungsortbetreibern zugeschnitten ist.

    Über die Systemimplementierung hinaus wird NTT DOCOMO BUSINESS umfassende Smart-Stadium-Lösungen anbieten, die Online-Ticketing, Kommunikations-Apps und ICT-Technologien integrieren.

    Das Unternehmen plant eine Expansion in die Bereiche Arenen, Gewerbeeinrichtungen und Stadtentwicklungsprojekte, wobei eine breitere Expansion auf dem asiatischen Markt in Betracht gezogen wird.

    „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NTT DOCOMO BUSINESS, um unsere Plattform in diesen drei Märkten einzuführen, die unsere große Leidenschaft für Sport und Unterhaltung teilen", erklärte Justin King, Executive Vice President, Sales & Marketing, 24/7 Software, Inc. „Als weltweit führender Anbieter von Veranstaltungstechnik haben wir aus erster Hand erfahren, was erstklassige Organisationen benötigen, um sichere, effiziente und außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen. Gemeinsam mit NTT DOCOMO BUSINESS freuen wir uns darauf, innovative, datengestützte Lösungen anzubieten, die die Sicherheit verbessern, das Gästeerlebnis steigern und Peace of Mind for the World's Greatest Properties" gewährleisten.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643413/247_Software_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ntt-docomo-business-geht-partnerschaft-mit-247-software-ein-um-eine-intelligente-stadionlosung-auf-den-markt-zu-bringen-302649108.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    NTT DOCOMO BUSINESS geht Partnerschaft mit 24/7 Software ein, um eine intelligente Stadionlösung auf den Markt zu bringen Partnerschaft unterstützt intelligenteren Betrieb von Veranstaltungsorten in Japan, Südkorea und Taiwan BOCA RATON, Fla., 8. Januar 2026 /PRNewswire/ - NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit dem in den USA ansässigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     