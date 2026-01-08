New Earth Resources kündigt umfassendes Explorationsprogramm für sein Seltenerdmetallprojekt SL an

Vancouver, British Columbia – (8. Januar 2026) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, sein geplantes Explorationsprogramm für das Projekt SL vorzustellen, ein Konzessionsgebiet mit Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen („REE“) im Gebiet Strange Lake in Quebec, Kanada. Diese Initiative ist ein strategischer erster Schritt zur systematischen Bewertung des Potenzials des Konzessionsgebiets, wobei der Schwerpunkt auf der Erstellung regionaler Datenschichten liegt, um die zukünftige Ermittlung von Zielgebieten und Bemühungen zur Flächenreduzierung zu unterstützen.

Das geplante regionale Explorationsprogramm verfolgt einen vielschichtigen Ansatz und sieht regionale Prospektionsarbeiten auf dem gesamten Konzessionsgebiet, konzessionsweite luftgestützte geophysikalische Untersuchungen und regionale geochemische Untersuchungen vor. Diese Aktivitäten wurden zur Identifizierung von Ausbissen, geologischen Merkmalen und potenziellen Indikatoren für eine REE-Mineralisierung konzipiert und sollen eine Grundlage für die Weiterentwicklung des Projekts schaffen.

Zu den wichtigsten Komponenten des Programms gehören:

- Regionale Prospektionsarbeiten: Feldteams werden systematische Prospektionsarbeiten durchführen, um Ausbisse und Lesesteine zu lokalisieren, und Proben sammeln, um das anfängliche REE-Potenzial innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebietes zu bewerten.

- Geophysikalische Untersuchungen: Es wird eine luftgestützte (Drohnen) Magnetikuntersuchung durchgeführt, um geologische Merkmale zu kartieren und ihre Relevanz für die Auffindung einer REE-Mineralisierung zu interpretieren, wodurch das Verständnis der Untergrundstrukturen verbessert wird.

- Geochemische Untersuchungen: Es werden Probenahmen am Seegrund unter Verwendung von Sediment- und Benthos-Techniken durchgeführt, um REE-Anomalien oder damit verbundene Anomalien zu erkennen. Ergänzende Bodenprobenahmen im Hochland, in Ufergebieten und auf Inseln werden die geochemischen Signaturen im gesamten Konzessionsgebiet weiter abgrenzen.