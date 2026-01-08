    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Kehl macht Silva-Berater klar

    Kein Abgang im Winter denkbar

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MARBELLA (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach Aussage von Sportdirektor Sebastian Kehl Angreifer Fábio Silva und dessen Berater klargemacht, dass ein Abgang in diesem Winter nicht infrage kommt. "Es gibt gerade kein Szenario, in dem wir Fábio abgeben wollen. Das weiß der Spieler, das weiß auch sein Berater", sagte Kehl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur im Trainingslager in Marbella.

    Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, der portugiesische Angreifer, der im Sommer für rund 22 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet worden war, sei unzufrieden mit seiner bisherigen Rolle beim BVB. Der 23-Jährige war in der Hinserie meist nur Ersatz und konnte auch von der schwachen bisherigen Spielzeit von Stammstürmer Serhou Guirassy kaum profitieren.

    Kehl zu möglichem Silva-Abgang: "Wo ist der Mehrwert?"

    Kehl bestätigte auch indirekt, dass es Anfragen für Silva gibt. "Es ist schön, dass sich andere Clubs grundsätzlich für unsere Spieler interessieren. Aber wenn wir ihn abgeben würden, bräuchten wir Ersatz, der wiederum benötigt Eingewöhnungszeit. Da stellt sich für mich die Frage: Wo ist der Mehrwert? Das macht ja keinen Sinn", sagte Kehl, der von Guirassy aber auch mehr erwartet in der zweiten Saisonhälfte: "Wir hoffen natürlich, dass er seinen Flow wieder aufnimmt."

    Der Guineer schoss bislang nur fünf Bundesligatore bei 14 Einsätzen. "Serhou ist mit seiner bisherigen Saison aber garantiert auch nicht zu 100 Prozent zufrieden", meinte Kehl. "Ich habe ihn im Trainingslager unglaublich fokussiert erlebt, er hat was vor in diesem Jahr. Ich glaube auch, dass er sich über die Feiertage ein paar Gedanken gemacht hat und dass er sich zeigen und wieder wichtiger werden wird für die Mannschaft - so wie in der vergangenen Saison."

    In der Vorsaison hatte Guirassy zum selben Zeitpunkt auch erst sechsmal getroffen, am Ende der Saison aber 21 Tore erzielt./lap/DP/zb

    Borussia Dortmund

    +0,61 %
    +1,54 %
    -0,75 %
    -6,77 %
    +3,77 %
    -17,00 %
    -37,54 %
    -14,88 %
    -66,92 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 3,325 auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 367,07 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,38 %/+50,38 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der BVB‑Aktie im Zusammenhang mit Spielerpolitik und Transfers: Diskussionen über einen gefallenen Kurs und mögliche Unterbewertung, Handelsverhalten (Kauf nach Spielen/Pauses), mögliche Verpflichtungen wie Oscar Bobb (Leihe mit Kaufoption vs. Marktwert), Jugendförderung, Verletzungen und Leihgeschäfte als fundamentale Einflussfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
