Rheinmetall Aktie klettert deutlich - 08.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +4,50 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,90 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,90 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.894,50€, mit einem Plus von +4,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Rheinmetall in den letzten drei Monaten Verluste von -2,61 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +17,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +17,08 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,08 % 1 Monat +18,87 % 3 Monate -2,61 % 1 Jahr +196,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die kürzlich die 1.800 Euro-Marke überschritt. Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich einer möglichen Kurskorrektur nach dem Anstieg und ziehen in Betracht, ihre Positionen zu verkaufen. Geopolitische Ereignisse und technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich Wasserstoff, werden als positive Faktoren für die zukünftige Entwicklung der Aktie angesehen. Das hohe Handelsvolumen deutet auf starkes institutionelles Interesse hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,79 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte dürften am Donnerstag weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf profitieren. Börsianern zufolge erhalten Aktien wie Rheinmetall , Hensoldt , Renk und TKMS am Morgen Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald Trump …

Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von …

Bis zum Jahreswechsel befand sich die Rheinmetall-Aktie noch in einem klar definierten Abwärtstrend, geprägt von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Doch seit Wochenbeginn hat sich das Bild merklich aufgehellt.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.