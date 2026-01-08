    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lynas Rare Earths Aktie crasht -6,22 % - 08.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lynas Rare Earths Aktie bisher Verluste von -6,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Besonders beachtet! - Lynas Rare Earths Aktie crasht -6,22 % - 08.01.2026
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

    Lynas Rare Earths Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 08.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Mit einer Performance von -6,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,68 %, geht es heute bei der Lynas Rare Earths Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lynas Rare Earths mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,57 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +14,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lynas Rare Earths um +14,85 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,85 %
    1 Monat +4,70 %
    3 Monate -25,57 %
    1 Jahr +92,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die kürzlich um 14,53% auf 15,06 AUD gestiegen ist. Geopolitische Spannungen zwischen China und Japan, insbesondere Chinas Drohungen, die Ausfuhr von Seltenen Erden einzuschränken, beeinflussen die Marktstimmung. Zudem wird eine bevorstehende Konferenz in Washington als potenzieller Katalysator für eine Steigerung der Profitabilität von Lynas betrachtet. Technische Analysen zeigen eine Erholung der Aktie nach Januar-Tiefs.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Zur Lynas Rare Earths Diskussion

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,32 Mrd. € wert.

    Silber, Sumitomo Pharma & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Chinas Exportstopp als Katalysator – Das strategische US-Projekt startet durch!


    Schnittstelle zur Defence-Industrie: Warum das Azure-Projekt in Nevada genau die Rohstoff-Antwort ist, auf die Washington gewartet hat.

    Iondrive Limited, Umicore und Lynas: Recycling, Batteriematerialien und seltene Erden im Fokus der Industrie 


    Die Debatte um kritische Rohstoffe gewinnt an Schärfe. Eine aktuelle wissenschaftliche Einordnung des französischen Forschungszentrums CNRS betont die Notwendigkeit eines verantwortlichen Umgangs mit seltenen Erden und Batteriemetallen über ihren …

    Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lynas Rare Earths

    -6,22 %
    +14,85 %
    +4,70 %
    -25,57 %
    +92,81 %
    +48,25 %
    +176,88 %
    +1.224,52 %
    +218,00 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lynas Rare Earths Aktie crasht -6,22 % - 08.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Lynas Rare Earths Aktie bisher Verluste von -6,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     