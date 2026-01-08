Lynas Rare Earths Aktie crasht -6,22 % - 08.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Mit einer Performance von -6,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,68 %, geht es heute bei der Lynas Rare Earths Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lynas Rare Earths mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,57 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +14,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lynas Rare Earths um +14,85 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,85 % 1 Monat +4,70 % 3 Monate -25,57 % 1 Jahr +92,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die kürzlich um 14,53% auf 15,06 AUD gestiegen ist. Geopolitische Spannungen zwischen China und Japan, insbesondere Chinas Drohungen, die Ausfuhr von Seltenen Erden einzuschränken, beeinflussen die Marktstimmung. Zudem wird eine bevorstehende Konferenz in Washington als potenzieller Katalysator für eine Steigerung der Profitabilität von Lynas betrachtet. Technische Analysen zeigen eine Erholung der Aktie nach Januar-Tiefs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,32 Mrd. € wert.

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.