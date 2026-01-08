Endeavour Silver Aktie knickt um -3,24 % ein - 08.01.2026

Mit einer Performance von -3,24 % musste die Endeavour Silver Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Endeavour Silver Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,64 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,24 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Endeavour Silver ist ein auf Silber und Gold spezialisiertes Bergbauunternehmen mit mehreren Minen in Mexiko. Es zählt zu den wachstumsstarken Akteuren im Silbersektor. Hauptkonkurrenten sind First Majestic Silver und Pan American Silver. Das Unternehmen zeichnet sich durch hochgradige Vorkommen und nachhaltige Praktiken aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Endeavour Silver-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Endeavour Silver Aktie damit um +0,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Endeavour Silver auf +0,54 %.

Endeavour Silver Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,54 % 1 Monat +11,59 % 3 Monate +23,08 % 1 Jahr +119,74 %

Informationen zur Endeavour Silver Aktie

Es gibt 295 Mio. Endeavour Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,46 Mrd. € wert.

Endeavour Silver Aktie jetzt kaufen?

Ob die Endeavour Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Endeavour Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.