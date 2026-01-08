SILTRONIC AG Aktie heute im Plus (55,90€) - 08.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +3,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +1,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 55,90€, mit einem Plus von +3,14 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +1,61 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +10,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +10,04 % gewonnen.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,04 % 1 Monat +8,79 % 3 Monate +1,61 % 1 Jahr +17,61 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd. € wert.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.