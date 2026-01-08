TKMS Aktie legt zu - 08.01.2026

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +15,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +15,43 % erlebt.

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,03 % konnte die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +1,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 77,95€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,43 % 1 Monat +11,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursanstieg und Bewertung von TKMS: Aktie zog zuletzt wegen Gerüchten zu strategischen Allianzen und möglichen Großaufträgen um etwa 5% auf rund 70–72 Euro an; Analysten sehen Potenzial bis 80–90 Euro. Besprochen werden erfolgreiche Bodenbildung, positive Effekte der Abspaltung, MDAX-Aufnahme sowie Kanada-Entscheid und Auftragspipeline als fundamentale Treiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,94 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte dürften am Donnerstag weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf profitieren. Börsianern zufolge erhalten Aktien wie Rheinmetall , Hensoldt , Renk und TKMS am Morgen Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald Trump …

Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von …

Aktien rund um das Thema Künstliche Intelligenz stehen weiterhin stark im Fokus der Börse, auch wenn die anfängliche Euphorie zuletzt etwas nachgelassen hat. Zunehmend melden sich kritische Stimmen zu Wort, die vor Rückschlägen oder gar einem …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.