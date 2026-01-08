RENK Group - Aktie schießt in die Höhe - 08.01.2026

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,16 %.

Mit einer Performance von +3,74 % konnte die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +3,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,01€, mit einem Plus von +3,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,93 %. Im Jahr 2026 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +15,08 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,08 % 1 Monat +18,93 % 3 Monate -24,16 % 1 Jahr +216,62 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,44 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte dürften am Donnerstag weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf profitieren. Börsianern zufolge erhalten Aktien wie Rheinmetall , Hensoldt , Renk und TKMS am Morgen Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald Trump …

Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von …

Aktien rund um das Thema Künstliche Intelligenz stehen weiterhin stark im Fokus der Börse, auch wenn die anfängliche Euphorie zuletzt etwas nachgelassen hat. Zunehmend melden sich kritische Stimmen zu Wort, die vor Rückschlägen oder gar einem …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.