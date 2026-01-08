Northrop Grumman Aktie - Kurs legt am 08.01.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Northrop Grumman Aktie. Mit einer Performance von +7,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Northrop Grumman Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 528,60€, mit einem Plus von +7,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Northrop Grumman ist ein führendes Sicherheitsunternehmen mit Fokus auf Luft- und Raumfahrt, Cybersicherheit und Verteidigung. Es bietet fortschrittliche Technologien wie unbemannte Systeme und Raketenabwehr an. Als einer der größten Verteidigungsauftragnehmer konkurriert es mit Lockheed Martin und Boeing. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Expertise in Stealth-Technologien.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Northrop Grumman Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,39 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Northrop Grumman Aktie damit um +7,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Northrop Grumman eine positive Entwicklung von +7,20 % erlebt.

Northrop Grumman Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,20 % 1 Monat +10,87 % 3 Monate -2,39 % 1 Jahr +18,70 %

Informationen zur Northrop Grumman Aktie

Es gibt 143 Mio. Northrop Grumman Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,01 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von …

US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die …

Northrop Grumman Aktie jetzt kaufen?

Ob die Northrop Grumman Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northrop Grumman Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.