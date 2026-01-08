Heute am 08.01.2026: Rocket Lab Corporation Aktie im Anlegerfokus

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Rocket Lab Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,71 % zu Buche.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rocket Lab Corporation Aktie. Sie fällt um -2,76 % auf 70,50€. Der Kursrückgang der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,76 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +15,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,12 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rocket Lab Corporation auf +15,45 %.

Rocket Lab Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,45 % 1 Monat +65,12 % 3 Monate +32,71 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 534 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,39 Mrd. € wert.

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.