    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLockheed Martin AktievorwärtsNachrichten zu Lockheed Martin

    Besonders beachtet!

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lockheed Martin - Aktie legt am 08.01.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Lockheed Martin Aktie bisher um +6,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lockheed Martin Aktie.

    Besonders beachtet! - Lockheed Martin - Aktie legt am 08.01.2026 stark zu
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lockheed Martin ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt mit Fokus auf Verteidigung und Raumfahrt. Hauptprodukte sind Kampfflugzeuge und Raketenabwehrsysteme. Es ist globaler Marktführer mit Konkurrenten wie Boeing und Northrop Grumman. Einzigartig durch Innovation und strategische Partnerschaften.

    Lockheed Martin Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lockheed Martin Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,61 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lockheed Martin Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 453,45, mit einem Plus von +6,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,85 % bei Lockheed Martin.

    Allein seit letzter Woche ist die Lockheed Martin Aktie damit um +9,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,69 %. Im Jahr 2026 gab es für Lockheed Martin bisher ein Plus von +9,86 %.

    Lockheed Martin Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,86 %
    1 Monat +16,69 %
    3 Monate +2,85 %
    1 Jahr +0,68 %

    Informationen zur Lockheed Martin Aktie

    Es gibt 231 Mio. Lockheed Martin Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,50 Mrd. € wert.

    Dax leichter - 25.000-Punkte-Marke dürfte halten


    Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von …

    Trump will US-Waffenproduktion ankurbeln


    US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die …

    Rüstung im Würgegriff: Warum Lockheed und Boeing ohne Antimon am Boden bleiben und Antimony Resources die strategische Lösung hat


    Es ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 51, das an den Weltbörsen lange Zeit ein Schattendasein fristete, doch dessen strategische Bedeutung die Sicherheitspolitiker im Pentagon derzeit um den Schlaf bringt: Antimon. Was wie eine Fußnote …

    Lockheed Martin Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lockheed Martin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lockheed Martin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lockheed Martin

    +6,55 %
    +9,86 %
    +16,69 %
    +2,85 %
    +0,68 %
    +2,60 %
    +60,66 %
    +130,35 %
    +4.531,11 %
    ISIN:US5398301094WKN:894648



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lockheed Martin - Aktie legt am 08.01.2026 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die Lockheed Martin Aktie bisher um +6,61 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lockheed Martin Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     