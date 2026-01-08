Lockheed Martin - Aktie legt am 08.01.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Lockheed Martin Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,61 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lockheed Martin Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 453,45€, mit einem Plus von +6,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lockheed Martin ist ein führendes Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt mit Fokus auf Verteidigung und Raumfahrt. Hauptprodukte sind Kampfflugzeuge und Raketenabwehrsysteme. Es ist globaler Marktführer mit Konkurrenten wie Boeing und Northrop Grumman. Einzigartig durch Innovation und strategische Partnerschaften.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +2,85 % bei Lockheed Martin.

Allein seit letzter Woche ist die Lockheed Martin Aktie damit um +9,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,69 %. Im Jahr 2026 gab es für Lockheed Martin bisher ein Plus von +9,86 %.

Lockheed Martin Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,86 % 1 Monat +16,69 % 3 Monate +2,85 % 1 Jahr +0,68 %

Informationen zur Lockheed Martin Aktie

Es gibt 231 Mio. Lockheed Martin Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,50 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Rekordlauf über die Marke von 25.000 Punkten einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder abgeben. Die Vorgaben der Übersee-Börsen belasten. An den New Yorker Börsen, waren nach anfänglichen Rekorden von …

US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die …

Es ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 51, das an den Weltbörsen lange Zeit ein Schattendasein fristete, doch dessen strategische Bedeutung die Sicherheitspolitiker im Pentagon derzeit um den Schlaf bringt: Antimon. Was wie eine Fußnote …

Lockheed Martin Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lockheed Martin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lockheed Martin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.