RTX Corporation Aktie legt weiter zu - +4,46 % - 08.01.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die RTX Corporation Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +12,24 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RTX Corporation Aktie. Mit einer Performance von +4,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RTX Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,10€, mit einem Plus von +4,46 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTX Corporation Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,00 % gewonnen.

RTX Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat +10,44 % 3 Monate +12,24 %

Informationen zur RTX Corporation Aktie

Es gibt 750 Tsd. RTX Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,08 Mio. € wert.

RTX Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die RTX Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTX Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.