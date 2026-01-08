    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTX Corporation AktievorwärtsNachrichten zu RTX Corporation

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTX Corporation Aktie legt weiter zu - +4,46 % - 08.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die RTX Corporation Aktie bisher um +4,46 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RTX Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - RTX Corporation Aktie legt weiter zu - +4,46 % - 08.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    RTX Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RTX Corporation Aktie. Mit einer Performance von +4,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RTX Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,10, mit einem Plus von +4,46 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die RTX Corporation Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +12,24 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RTX Corporation Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,00 % gewonnen.

    RTX Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,00 %
    1 Monat +10,44 %
    3 Monate +12,24 %

    Informationen zur RTX Corporation Aktie

    Es gibt 750 Tsd. RTX Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,08 Mio. € wert.

    RTX Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RTX Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RTX Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RTX Corporation

    +4,46 %
    +3,00 %
    +10,44 %
    +12,24 %
    +139,11 %
    ISIN:CA74983J1049WKN:A3ETW5





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! RTX Corporation Aktie legt weiter zu - +4,46 % - 08.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die RTX Corporation Aktie bisher um +4,46 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RTX Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     