Stromausfall am Bremer Flughafen
Für Sie zusammengefasst
- Stromausfall am Bremer Flughafen festgestellt.
- Auswirkungen auf Flugbetrieb derzeit unklar.
- Grund und Dauer der Störung noch unbekannt.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BREMEN (dpa-AFX) - Am Bremer Flughafen ist teilweise der Strom ausgefallen. Welche Auswirkungen der Ausfall auf den Flugbetrieb hat, ist nach Angaben eines Sprechers noch unklar. Offen ist auch noch, warum der Strom weg ist und wie lange die Störung andauern wird. Zuvor hatte das Regionalmagazin "buten un binnen" berichtet./miu/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen