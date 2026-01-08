    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsRENIXX -Renewable Energy Industrial Index -World IndexvorwärtsNachrichten zu RENIXX -Renewable Energy Industrial Index -World

    KI-Stromhunger

    Grüne-Aktien gehen steil, Öl-Aktien wackeln! Was ist da denn schon wieder los?

    Der KI-Hype frisst Strom – und befeuert plötzlich Solar-, Wind- und Lithium-Aktien. Während Öl-Aktien abrutschen, legen Clean-Energy-Indizes zum Jahresstart zu. Was dahintersteckt.

    KI-Stromhunger - Grüne-Aktien gehen steil, Öl-Aktien wackeln! Was ist da denn schon wieder los?
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Wer dachte, der Höhenflug der grünen Aktien sei nur ein Strohfeuer gewesen, erlebt zum Jahresstart 2026 ein Comeback, das kaum einer auf dem Zettel hatte: Ausgerechnet die KI-Nachfrage sorgt dafür, dass Clean-Energy-Titel weiter nach oben ziehen – während Ölwerte wieder Gegenwind bekommen.

    In den letzten fünf Tagen gewann der S&P Global Clean Energy Transition Index knapp drei Prozent hinzu. Der RENIXX legte im selben Zeitraum sogar um fast vier Prozent zu. Und der WilderHill Clean Energy Index gewann sogar fast sieben Prozent hinzu. Zum Vergleich: Der S&P Global Oil Index, das Branchenbarometer für Öl- und Gasproduzenten, verlor seit Jahresanfang rund ein Prozent, wie Bloomberg berichtet.

    Warum diese Schere? Beim Öl drücken fallende Preise – der stärkste Jahresrückgang seit 2020 – auf die Stimmung. Gleichzeitig mehren sich die Signale, dass zusätzliche Fördermengen von OPEC+ und anderen Produzenten schneller wachsen als die Nachfrage. Und sollte auch noch mehr Rohöl aus Venezuela auf den Markt kommen, könnte das den Druck weiter erhöhen.

    Auf der anderen Seite profitieren grüne Aktien davon, dass sinkende Zinsen wieder Luft in die teuren Zukunftsbewertungen lassen. 2025 wurden Clean-Energy-Werte phasenweise sogar zu den Marktstars und ließen den S&P 500, Bitcoin und Gold zeitweise hinter sich – trotz politischem Gegenwind für Klimapolitik in den USA und Europa.

    Der nächste Wachstumstreiber kommt aus der Steckdose: Die Internationale Energieagentur rechnet damit, dass die Solarenergie bis 2035 schneller wächst als andere große erneuerbare Energiequellen – angetrieben von einem globalen Strombedarf, der um mindestens 40 Prozent steigen wird. In China zählen Solar- und Windtitel wie Wuxi Autowell zu den frühen Gewinnern. In den USA ziehen Lithiumwerte an und Bloom Energy springt um etwa 24 Prozent, nachdem sich der Kurs im Vorjahr fast vervierfacht hatte.

    Doch Vorsicht: Der Handel bleibt volatil. Wenn Anleiherenditen mitspielen und Investitionen in Stromnetze und Energieinfrastruktur im Fokus bleiben, kann die Rallye weiterlaufen. Dreht der Zinswind, wird es schnell ruppig – und bei Öl kann die Angebotsknappheit durch Geopolitik und Investitionsdisziplin schneller zurück sein, als viele erwarten.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

