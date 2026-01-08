    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Chip-Gigant holt auf, aber

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla CEO Musk: Nvidia erst in 5 Jahren Konkurrent im E-Auto-Markt

    Teslas CEO Elon Musk erklärte am Dienstag, dass es noch mehrere Jahre dauern werde, bis Nvidias neue Modelle für autonomes Fahren eine ernsthafte Konkurrenz für Teslas Full-Self-Driving-Technologie darstellen könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Musk: Nvidias FSD-Modelle brauchen Jahre für Konkurrenz
    • Autonomes Fahren bleibt hinter menschlicher Sicherheit zurück
    • Nvidia fokussiert auf Technologie, nicht eigene Fahrzeuge
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Chip-Gigant holt auf, aber - Tesla CEO Musk: Nvidia erst in 5 Jahren Konkurrent im E-Auto-Markt
    Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

    Auf der CES-Konferenz in Las Vegas am Montag hatte Nvidia-CEO Jensen Huang "Alpamayo" vorgestellt – KI-Modelle für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme.

    Musk reagierte auf die Ankündigung in einem Beitrag auf X, nachdem ein Nutzer das System mit Teslas FSD verglichen hatte. Dabei betonte Musk, dass es viele Jahre dauern werde, bis autonomes Fahren deutlich sicherer sei als ein menschlicher Fahrer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    209,30€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 9,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    168,75€
    Basispreis
    1,83
    Ask
    × 8,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die etablierten Autohersteller werden Kameras und KI-Computer erst mehrere Jahre danach in großem Maßstab in ihre Fahrzeuge integrieren", schrieb Musk. "Daher stellt dies möglicherweise in fünf oder sechs Jahren einen Wettbewerbsdruck für Tesla dar – wahrscheinlich aber erst noch später."

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Nvidia beschreibt Alpamayo als ein sogenanntes Vision-Language-Action-Modell, das "menschenähnliches Denken" auf autonome Fahrsysteme anwendet, um Entscheidungen in seltenen oder neuartigen Situationen zu treffen.

    In einem weiteren X-Beitrag erklärte Musk am Dienstag, es werde für Nvidia "leicht sein, 99 Prozent zu erreichen, doch extrem schwierig, den langen Rand der Verteilung zu lösen".

    Huang wiederum lobte Teslas FSD-Technologie am Dienstag während einer Fragerunde als "Weltklasse" und "State of the Art".

    Im Unterschied zu Tesla entwickelt Nvidia jedoch vollständige autonome Fahrsystem-Stacks für andere Autohersteller, anstatt selbst Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion zu produzieren.

    "Unser System ist äußerst breit einsetzbar, weil wir ein Technologieplattform-Anbieter sind – das ist der wesentliche Unterschied", sagte Huang.

    FSD steht im Zentrum von Teslas langfristiger Vision sowie der Strategie für künftiges Umsatzwachstum.

    Das Unternehmen startete im vergangenen Sommer einen begrenzten Robotaxi-Dienst in Austin, Texas. Zudem betreibt Tesla einen Ride-Hailing-Service in San Francisco, bei dem sich jedoch jederzeit ein Fahrer am Steuer befindet.

    Obwohl Musk seit über einem Jahrzehnt selbstfahrende Elektrofahrzeuge in Aussicht stellt, erklärte er im vergangenen August, dass das Unternehmen derzeit ein neues FSD-Modell trainiert.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 387,50$, was einem Rückgang von -10,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chip-Gigant holt auf, aber Tesla CEO Musk: Nvidia erst in 5 Jahren Konkurrent im E-Auto-Markt Teslas CEO Elon Musk erklärte am Dienstag, dass es noch mehrere Jahre dauern werde, bis Nvidias neue Modelle für autonomes Fahren eine ernsthafte Konkurrenz für Teslas Full-Self-Driving-Technologie darstellen könnten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     