Tesla CEO Musk: Nvidia erst in 5 Jahren Konkurrent im E-Auto-Markt

Musk reagierte auf die Ankündigung in einem Beitrag auf X, nachdem ein Nutzer das System mit Teslas FSD verglichen hatte. Dabei betonte Musk, dass es viele Jahre dauern werde, bis autonomes Fahren deutlich sicherer sei als ein menschlicher Fahrer.

Auf der CES-Konferenz in Las Vegas am Montag hatte Nvidia-CEO Jensen Huang "Alpamayo" vorgestellt – KI-Modelle für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme.

"Die etablierten Autohersteller werden Kameras und KI-Computer erst mehrere Jahre danach in großem Maßstab in ihre Fahrzeuge integrieren", schrieb Musk. "Daher stellt dies möglicherweise in fünf oder sechs Jahren einen Wettbewerbsdruck für Tesla dar – wahrscheinlich aber erst noch später."

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Nvidia beschreibt Alpamayo als ein sogenanntes Vision-Language-Action-Modell, das "menschenähnliches Denken" auf autonome Fahrsysteme anwendet, um Entscheidungen in seltenen oder neuartigen Situationen zu treffen.

In einem weiteren X-Beitrag erklärte Musk am Dienstag, es werde für Nvidia "leicht sein, 99 Prozent zu erreichen, doch extrem schwierig, den langen Rand der Verteilung zu lösen".

Huang wiederum lobte Teslas FSD-Technologie am Dienstag während einer Fragerunde als "Weltklasse" und "State of the Art".

Im Unterschied zu Tesla entwickelt Nvidia jedoch vollständige autonome Fahrsystem-Stacks für andere Autohersteller, anstatt selbst Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion zu produzieren.

"Unser System ist äußerst breit einsetzbar, weil wir ein Technologieplattform-Anbieter sind – das ist der wesentliche Unterschied", sagte Huang.

FSD steht im Zentrum von Teslas langfristiger Vision sowie der Strategie für künftiges Umsatzwachstum.

Das Unternehmen startete im vergangenen Sommer einen begrenzten Robotaxi-Dienst in Austin, Texas. Zudem betreibt Tesla einen Ride-Hailing-Service in San Francisco, bei dem sich jedoch jederzeit ein Fahrer am Steuer befindet.

Obwohl Musk seit über einem Jahrzehnt selbstfahrende Elektrofahrzeuge in Aussicht stellt, erklärte er im vergangenen August, dass das Unternehmen derzeit ein neues FSD-Modell trainiert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 387,50 $ , was einem Rückgang von -10,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer