Chip-Gigant holt auf, aber
Tesla CEO Musk: Nvidia erst in 5 Jahren Konkurrent im E-Auto-Markt
Teslas CEO Elon Musk erklärte am Dienstag, dass es noch mehrere Jahre dauern werde, bis Nvidias neue Modelle für autonomes Fahren eine ernsthafte Konkurrenz für Teslas Full-Self-Driving-Technologie darstellen könnten.
- Musk: Nvidias FSD-Modelle brauchen Jahre für Konkurrenz
- Autonomes Fahren bleibt hinter menschlicher Sicherheit zurück
- Nvidia fokussiert auf Technologie, nicht eigene Fahrzeuge
Auf der CES-Konferenz in Las Vegas am Montag hatte Nvidia-CEO Jensen Huang "Alpamayo" vorgestellt – KI-Modelle für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme.
Musk reagierte auf die Ankündigung in einem Beitrag auf X, nachdem ein Nutzer das System mit Teslas FSD verglichen hatte. Dabei betonte Musk, dass es viele Jahre dauern werde, bis autonomes Fahren deutlich sicherer sei als ein menschlicher Fahrer.
"Die etablierten Autohersteller werden Kameras und KI-Computer erst mehrere Jahre danach in großem Maßstab in ihre Fahrzeuge integrieren", schrieb Musk. "Daher stellt dies möglicherweise in fünf oder sechs Jahren einen Wettbewerbsdruck für Tesla dar – wahrscheinlich aber erst noch später."
Nvidia beschreibt Alpamayo als ein sogenanntes Vision-Language-Action-Modell, das "menschenähnliches Denken" auf autonome Fahrsysteme anwendet, um Entscheidungen in seltenen oder neuartigen Situationen zu treffen.
In einem weiteren X-Beitrag erklärte Musk am Dienstag, es werde für Nvidia "leicht sein, 99 Prozent zu erreichen, doch extrem schwierig, den langen Rand der Verteilung zu lösen".
Huang wiederum lobte Teslas FSD-Technologie am Dienstag während einer Fragerunde als "Weltklasse" und "State of the Art".
Im Unterschied zu Tesla entwickelt Nvidia jedoch vollständige autonome Fahrsystem-Stacks für andere Autohersteller, anstatt selbst Fahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion zu produzieren.
"Unser System ist äußerst breit einsetzbar, weil wir ein Technologieplattform-Anbieter sind – das ist der wesentliche Unterschied", sagte Huang.
FSD steht im Zentrum von Teslas langfristiger Vision sowie der Strategie für künftiges Umsatzwachstum.
Das Unternehmen startete im vergangenen Sommer einen begrenzten Robotaxi-Dienst in Austin, Texas. Zudem betreibt Tesla einen Ride-Hailing-Service in San Francisco, bei dem sich jedoch jederzeit ein Fahrer am Steuer befindet.
Obwohl Musk seit über einem Jahrzehnt selbstfahrende Elektrofahrzeuge in Aussicht stellt, erklärte er im vergangenen August, dass das Unternehmen derzeit ein neues FSD-Modell trainiert.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion