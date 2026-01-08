PVA TePla Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 08.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Mit einer Performance von +5,77 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PVA TePla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,47€, mit einem Plus von +5,77 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Der heutige Anstieg bei PVA TePla konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,82 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +5,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,92 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,38 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,38 % 1 Monat +4,92 % 3 Monate -17,82 % 1 Jahr +65,50 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 572,02 Mio.EUR € wert.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.