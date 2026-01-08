    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU gibt neue Wandelanleihe über 600 Mio. Euro aus.
    • Rückkauf alter Anleihe bis 2027 zur Fälligkeitsverbesserung.
    • Aktienmarkt reagiert gelassen, Aktie bleibt stabil.
    MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - MTU will durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe und den Rückkauf einer alten etwas Geld ins Haus holen und das Fälligkeitsprofil verbessern. Zudem soll das Risiko einer möglichen Rückzahlung der alten Wandelschuldverschreibung durch Aktien beseitigt werden, teilte der im Dax notierte Triebswerksbauer am Donnerstag in München mit. So sollen nachrangige, nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen über 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Juli 2033 bei Investoren platziert werden. Der Großteil des Geldes soll in den Rückkauf einer bis 2027 laufenden Wandelanleihe gesteckt werden. Am Aktienmarkt wurde die Transaktion gelassen aufgenommen. Die Aktie notierte im frühen Handel kaum verändert und blieb damit knapp unter ihrem Rekordhoch./zb/mis

    MTU Aero Engines

    -0,13 %
    +10,89 %
    +11,71 %
    +0,20 %
    +23,63 %
    +80,56 %
    +87,63 %
    +362,24 %
    +1.726,23 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.097,35€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 12,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.260,71€
    Basispreis
    21,41
    Ask
    × 12,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 394,6 auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +10,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -8,65 %/+26,87 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über MTU Aero Engines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der MTU-Aktie: Hoffnung auf Sektorrotation/Anstieg durch starke Branchenkollegen (GE, RTX, Safran, Rolls Royce) und Analystenrating (JPMorgan Kursziel 465). Technisch gilt die Marke 400 als Schlüssel – Durchbruch könnte 420–430/ATH ermöglichen, Abpraller droht Fall bis ~350. Q4-Zahlen im Februar als möglicher Auslöser; Teilverkäufe bei ~390 werden erwogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen MTU will durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe und den Rückkauf einer alten etwas Geld ins Haus holen und das Fälligkeitsprofil verbessern. Zudem soll das Risiko einer möglichen Rückzahlung der alten Wandelschuldverschreibung durch Aktien …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     