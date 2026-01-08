MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen
- MTU gibt neue Wandelanleihe über 600 Mio. Euro aus.
- Rückkauf alter Anleihe bis 2027 zur Fälligkeitsverbesserung.
- Aktienmarkt reagiert gelassen, Aktie bleibt stabil.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - MTU will durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe und den Rückkauf einer alten etwas Geld ins Haus holen und das Fälligkeitsprofil verbessern. Zudem soll das Risiko einer möglichen Rückzahlung der alten Wandelschuldverschreibung durch Aktien beseitigt werden, teilte der im Dax notierte Triebswerksbauer am Donnerstag in München mit. So sollen nachrangige, nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen über 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Juli 2033 bei Investoren platziert werden. Der Großteil des Geldes soll in den Rückkauf einer bis 2027 laufenden Wandelanleihe gesteckt werden. Am Aktienmarkt wurde die Transaktion gelassen aufgenommen. Die Aktie notierte im frühen Handel kaum verändert und blieb damit knapp unter ihrem Rekordhoch./zb/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 394,6 auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +10,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 21,14 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 454,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -8,65 %/+26,87 % bedeutet.
