Dax setzt Rally zum Handelsstart fort





Guten Abend, der Handelstag auf Xetra ging mit einer deutlichen Ansage zu Ende. Wir stehen jetzt bei 1.825 Euro. Das ist ein Plus von fast 5 Prozent. Beeindruckend ist vor allem das Volumen. Über 631 Millionen Euro wurden heute bewegt.





Wie ihr auf den beigefügten Screenshots der Deutschen Börse sehen könnt, ist das für einen einzelnen DAX Titel schon ein ordentliches Brett. Es zeigt dass hier gerade viel institutionelles Geld im Spiel ist (Quelle: Gruppe Deutsche Börse / Xetra).





​Die Nachrichten aus dem Nordatlantik spielen da sicher eine große Rolle. Die US Navy hat den Tanker Marinera zwischen Island und Schottland festgesetzt. Da das Schiff unter russischer Flagge fuhr und U Boote in der Nähe waren ist die Lage brisant. Russland spricht bereits von Piraterie. Die USA zeigen damit eine neue Härte auf den Weltmeeren.





Für Rheinmetall bedeutet das langfristig eine verstärkte Nachfrage beim Schutz von Handelswegen.





Dazu kam heute noch der technologische Durchbruch im Bereich Wasserstoff. Diese Mischung aus Geopolitik und neuer Technik treibt das Interesse der Profis sichtlich an.

Ein spannender Tag mit sehr eindeutigen Fakten.





Beste Grüße

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24608/board/20260107180533-screenshot-20260107-175511-deutsche-brse.jpgBild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24608/board/20260107180544-screenshot-20260107-175519-deutsche-brse.jpg









Quelle: https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/rheinmetall-ag