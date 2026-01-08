    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Dax setzt Rally zum Handelsstart fort

    Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet und hat seine Rekordjagd damit fortgesetzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.170 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Bayer und Daimler Truck, am Ende Zalando, FMC und Adidas.

    "Der Dax steigt seit Mitte November um fast zehn Prozent - getrieben weniger von harten Daten als von der Anlegerpsychologie", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Mit immer weiter steigenden Kursen fürchten Investoren nun, den Anschluss zu verpassen, und erinnern sich an die ungebremste Jahresanfangsrally des Vorjahres."

    Doch wenn Stimmungen statt Fundamentaldaten den Takt vorgeben, steige auch das Risiko abrupter Gegenbewegungen, fügte der Analyst hinzu. "Allerdings sind die Handelsumsätze ausreichend, um einen echten technischen Ausbruch nach oben zu ermöglichen. Was jetzt allerdings nicht mehr passieren darf, ist ein dynamischer Rutsch unter die gestern erst eroberte 25.000-Punkte-Marke. Das könnte der Stimmung einen direkten Dämpfer geben."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1674 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8566 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,06 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
