Wirtschaft
Dax setzt Rally zum Handelsstart fort
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet und hat seine Rekordjagd damit fortgesetzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 25.170 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Bayer und Daimler Truck, am Ende Zalando, FMC und Adidas.
"Der Dax steigt seit Mitte November um fast zehn Prozent - getrieben weniger von harten Daten als von der Anlegerpsychologie", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Mit immer weiter steigenden Kursen fürchten Investoren nun, den Anschluss zu verpassen, und erinnern sich an die ungebremste Jahresanfangsrally des Vorjahres."
Doch wenn Stimmungen statt Fundamentaldaten den Takt vorgeben, steige auch das Risiko abrupter Gegenbewegungen, fügte der Analyst hinzu. "Allerdings sind die Handelsumsätze ausreichend, um einen echten technischen Ausbruch nach oben zu ermöglichen. Was jetzt allerdings nicht mehr passieren darf, ist ein dynamischer Rutsch unter die gestern erst eroberte 25.000-Punkte-Marke. Das könnte der Stimmung einen direkten Dämpfer geben."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1674 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8566 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,06 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursgewinne und einen technischen Aufwärtstrend der Rheinmetall‑Aktie sowie deren Nachhaltigkeit. Diskutiert werden fundamentale Treiber: Großaufträge (XM30, Munitionsauftrag, F‑35‑Rumpfteile), US‑Expansion und EU‑Sourcing‑Regeln. Viele sehen steigende Rüstungsausgaben als Kursmotor; Gegenstimmen warnen vor Übertreibung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
lafaces schrieb gestern 18:06
Guten Abend, der Handelstag auf Xetra ging mit einer deutlichen Ansage zu Ende. Wir stehen jetzt bei 1.825 Euro. Das ist ein Plus von fast 5 Prozent. Beeindruckend ist vor allem das Volumen. Über 631 Millionen Euro wurden heute bewegt.
Wie ihr auf den beigefügten Screenshots der Deutschen Börse sehen könnt, ist das für einen einzelnen DAX Titel schon ein ordentliches Brett. Es zeigt dass hier gerade viel institutionelles Geld im Spiel ist (Quelle: Gruppe Deutsche Börse / Xetra).
Die Nachrichten aus dem Nordatlantik spielen da sicher eine große Rolle. Die US Navy hat den Tanker Marinera zwischen Island und Schottland festgesetzt. Da das Schiff unter russischer Flagge fuhr und U Boote in der Nähe waren ist die Lage brisant. Russland spricht bereits von Piraterie. Die USA zeigen damit eine neue Härte auf den Weltmeeren.
Für Rheinmetall bedeutet das langfristig eine verstärkte Nachfrage beim Schutz von Handelswegen.
Dazu kam heute noch der technologische Durchbruch im Bereich Wasserstoff. Diese Mischung aus Geopolitik und neuer Technik treibt das Interesse der Profis sichtlich an.
Ein spannender Tag mit sehr eindeutigen Fakten.
Beste Grüße
Quelle: https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/rheinmetall-ag
Friseuse schrieb 04.01.26, 12:32
EU-Europa hat ein BIP von 18 Billionen und Deutschland bringt 4,3 Billionen € auf die Waage, es besteht auch aus der Risikokonkretisierung überhaupt kein Grund Russlands Kalkül einer kriegsökonomischen Durchsetzung weiter eine Chance zu lassen.
Die historische Notwendigkeit haben selbst Teile der SPD mit der Zeitenwende von Scholz in der Richtung richtig begriffen, die Zeit von ignoranter Säuseldiplomatie und einem fatalen Risikoaufbau (Schröder,Steinmeier) ist vorbei und jetzt gilt es historisch zielführend zu werden. Inzwischen führt Russland als "hybrid" verniedlichte Kriegsansätze offen erkennbar selbst bei uns aus, da wird es Entscheidungsträgern weiter zu Entscheidungen und Handlung befähigen.
Hier reden wir über eine Marktkapitalisierung von 75 Mrd.€, bei Hensoldt immer noch deutlich unter 10 Mrd. Für das akut zentrale Thema ist das wenig, besteht deutlich Luft nach oben. Eine Raytheon allein bringt es über 200 Mrd$.
5000€ für die Aktie hier wirkt gefühlt viel, macht gut 200 Mrd€ Marktkapitalisierung und ist charttechnisch im mittelfristigen Trendfortsetzungsrahmen oben und noch vor Übertreibung. Im Jahreszyklus steht auch Hausse an, ich glaube die 5000€ bald selbst. Dann ist auch schön, die Mission erfüllt und der Frieden in Europa kann kommen.
Allen ein gutes 2006 und vor allem Gesundheit, Glück und mögen sich Wünsche erfüllen.
sebaldo schrieb 03.01.26, 10:33
Jetzt sind wir hier schon so weit, dass jeder kriegerische Akt auf der Welt bejubelt wird, weil es angeblich gut für den Kurs von Rheinmetall ist. Traurig. 😕😕
