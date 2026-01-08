JEFFERIES stuft Totalenergies auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 53,50EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



