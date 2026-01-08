    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KfW / KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz ...

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz wirtschaftlicher Unsicherheit stabil
    Frankfurt am Main (ots) -

    - KfW-Venture-Capital-Dashboard verzeichnet 2025 7,2 Milliarden Euro Investitionen in deutsche Start-ups
    - KI-Deals mit Rekordjahr
    - Erneut Anstieg bei der Anzahl der Exits

    Der deutsche Markt für Wagniskapital erreicht 2025 mit einem Investitionsvolumen von 7,2 Milliarden Euro trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit das Niveau der Vorjahre. 2024 lag das Volumen bei 7,4 Milliarden Euro, 2023 bei 7,1 Milliarden Euro. Das Abschlussquartal des Jahres war mit zwei Milliarden Euro das zweitstärkste Quartal.

    Das sind die Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt) veröffentlicht.

    Dr. Dirk Schuhmacher, Chefvolkswirt der KfW, erklärt: "Die Investitionsaktivität auf dem deutschen VC-Markt war 2025 zwar solide. Im internationalen Vergleich bleibt Deutschland jedoch hinter der Dynamik in anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und insbesondere den USA zurück. In der jeweiligen Entwicklung der VC-Märkte kommt also auch die unterschiedliche konjunkturelle Dynamik in diesen Ländern zum Ausdruck."

    Im Segment künstliche Intelligenz (KI) verzeichnet Deutschland ein Rekordjahr: Das Gesamtvolumen erreichte rund 2,9 Milliarden Euro - das entspricht etwa zwei Fünfteln des gesamten Investitionsvolumens auf dem deutschen VC-Markt. KI-Start-ups bleiben ein zentraler Wachstumstreiber.

    Der Bereich Sicherheit gehört 2025 mit 17 Prozent des deutschen Investitionsvolumens ebenfalls zu den Gewinnern. Dazu zählen unter anderem Cybersicherheit sowie Technologien zur Abwehr physischer Bedrohungen. Start-ups und ihre Investoren adressieren also zusehends die neuen Bedarfe nach innovativen Sicherheitstechnologien im Zuge geopolitischer Herausforderungen.

    2025 erfolgten in Deutschland 164 Ausstiege aus VC-Beteiligungen (Exits), erneut mehr als im Vorjahr (2024: 154). Die Bewertungen der veräußerten Unternehmen und damit der Exiterlöse ziehen seit zwei Jahren aber nur langsam an. Eine zentrale Stütze für einen positiven Aufschwung auf dem VC-Markt in den kommenden Jahren wäre eine Belebung der Exit-Märkte mit entsprechenden Rückflüssen an die Investoren.

    Der deutsche VC-Markt präsentiert sich weiterhin selektiver als während der Hochphasen in den Jahren 2021 und 2022. Die Zahl der Finanzierungsrunden deutscher Start-ups sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1.444 (2024: 1.540). Zugleich hat sich die Situation der aussichtsreichsten Start-ups gegenüber 2024 verbessert, denn die durchschnittliche Größe der eingeworbenen Finanzierungsrunden stieg erneut an. Finanzierungen von Scale-ups nahmen mit einem Anteil von 49 Prozent weiter an Bedeutung zu. Rund ein Drittel des Dealvolumens wurde von inländischen Investoren getragen.

    Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW /Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark t-in-Deutschland/)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel. +49 69 7431 41336
    E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6192212 OTS: KfW






